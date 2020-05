Kvinde vinder sag om rift i endetarmen

Bare fordi, hun havde hæmorider, vidste hun ikke, at hun under en ferie ville få en slem rift ved endetarmen

Som bekendt er det en rar og tryg fornemmelse at være forsikret.

Lige indtil, man får brug for hjælp. For så finder forsikringsselskabet ofte en mere eller mindre tvivlsom begrundelse for at nægte at hoste op.

Plaget af hæmorider

Nu er der igen nyt fra Forsikringsankenævnet, som gang på gang tvinger selskaberne til lommerne.

En dansk kvinde ringede i fjor til sin læge, fordi hun var slemt plaget af forstoppelse og hæmorider – noget som halvdelen af befolkningen oplever.

Slem rift i anal-åbning

Hun fik ordineret rektalcreme, hvilket hjalp, men 12 dage senere under en ferie i udlandet fik hun pludselig smerter og blødninger fra endetarmen.

Det viste sig, at hun havde en meget alvorlig analfissur; en rift i anal-åbningen, som ofte skyldes hård afføring.

112.000 kr.

Det var så slemt, at hun blev indlagt og opereret. Ferien var ødelagt og inkl. nye flybilletter, lægebesøg, medicin, indlogering, mad og så videre, løb det op i 112.000 kroner.

En almindelig ukompliceret lidelse, som man normalt kan rejse med, udviklede sig altså til en akut tilstand.

Men Aktieselskabet Europæiske Rejseforsikring nægtede at dække skaden.

Det skete med et argument om, at der ikke var tale om akut opstået sygdom på rejsen.

Påstand: Samme sygdom

Selskabet påstod, at hæmoriderne og analfissuren var en og samme lidelse opstået i Danmark.

Rejseforsikringen dækker ikke sygdomme opstået i Danmark, og kvinden skulle hos Europæiske have søgt om et forhåndstilsagn, inden hun rejste, påstod selskabet - som blev sat noget så eftertrykkeligt på plads i ankenævnet.

’Efter en gennemgang af sagen finder nævnet, at klageren forud for afrejsen ikke havde symptomer, som var egnet til at give mistanke om, at generne inden for kortere tid ville føre til en akut og alvorlig sygdom.’

Så Europæiske skal ’opgøre og udbetale dækning i overensstemmelse med forsikringsbetingelserne,’ krævede nævnet, der på grund af sagen smed den mangeårige kunde ud af selskabet.

Ekstra Bladet har blandt andet spurgt Europæiske, hvordan deres forsikringstagere skal føle sig trygge, når de afviser at yde dækning i en sag som denne?

’Vi kan desværre ikke kommentere på enkeltsager,’ lyder ikke-svaret.