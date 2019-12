Læge advarer: Denne nytårsraket kan flække et kranie

I visse bydele landet over risikerer sagesløse i disse dage af blive mål for ildkugler og kanonslag affyret af skødesløse krudtkarle.

Men nogle typer fyrværkeri er i sig selv særligt farligt for omgivelserne uanset, om det bliver antændt af en professionel fyrværker.

Tag nu eksempelvis de to raketter ’Gnist’ og ’Glød’, som har været i T.Hansens sortiment, men som nu er blevet forbudt af myndighederne og dermed ikke er på markedet.

De ’falder lodret ned som et spyd medfører risiko for kraniebrud, hjernerystelse, blodansamling i hjernen eller svære øjenskader, hvis forbrugere bliver ramt, advarer Sikkerhedsstyrelsen.

Sikkerhedsstyrelsen har tidligere udgivet denne video, for at sætte fokus på faren ved fyrværkeri

De fleste raketter falder mod jorden i mindre ufarlige dele - men altså ikke disse.

Da medarbejdere fra Sikkerhedsstyrelsen testede dem i Hærens skydeterræn ved Oksbøl, bragede de direkte gennem det campingbord, hvorpå styrelsens papirer lå, skriver Jyllands-Posten.

- Hvis den rammer en person, der ser op mod den nedfaldende raket, og raketten rammer i øjet, kan den medføre tab af øjet, og hvis den rammer udvalgte dele af kraniet, hvor vægtykkelsen er mindre, vil den kunne gennembore kraniet hos voksne, vurderer overlæge Jens Lauritsen fra Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense Universitetshospital overfor avisen.

- Hos børn er der en betydelig større risiko for, at kraniet gennembores pga. andre anatomiske forhold, advarer han.

Hos T. Hansen understreger konsulent Andreas Dyhrberg i et skriftligt svar til Jyllands-Posten, at sikkerhed er altafgørende. Han lover, at raketterne ikke er på markedet.

'Vi er meget tilfredse med samarbejdet med Sikkerhedsstyrelsen, som vi løbende har dialog med om produkterne. Vi bruger endvidere mange ressourcer på at teste og udvikle fyrværkeri med fokus på sikkerhed og et flot, lykkebringende nytår.'

De to raketter blev ikke solgt individuelt, men som del af en sortimentspakke til 199 kroner.

På Sikkerhedsstyrelsens website kan du se, hvilke typer farligt fyrværkeri, du også skal holde dig langt fra.

