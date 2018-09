Lang næse til boligkøberne: Mindre at forhandle om ved boligkøb

Du skal ikke regne med den store rabat, hvis du kaster dig ud på boligmarkedet som køber i dag.

For selv om boligpriserne fortsat stiger, så bliver der skåret en stadig mindre del af prisen, inden købsaftalen skrives endeligt under.

Det viser en opgørelse, som Danmarks største ejendomsmæglerkæde, EDC, har lavet på baggrund af 63.000 ejendomshandler fra 2013 til 2018.

I løbet af de seks år er det afslag, køberne opnår ved den sidste forhandling, i gennemsnit faldet fra 5,5 pct. til 3,5 pct. I samme periode er sælgerne også blevet mindre tilbøjelige til at sætte prisen ned, mens boligen står til salg.

I 2018 er der således foreløbig tale om, at priserne i gennemsnit reduceres med 2,5 pct. i udbudsperioden, hvor tallet i 2013 var oppe på hele 4,2 pct.

Sælgers marked

Ifølge Jan Nordmann, kommunikationschef i EDC, viser undersøgelsen, at balancen mellem køber og sælger har rykket sig ganske meget til fordel for sælger i de senere år.

Han mener dog, at vi fortsat vil se et afslag i et eller andet omfang, når en bolig handles.

- Det er helt naturligt, at køber opnår et afslag i prisen ved de afsluttende forhandlinger mellem køber og sælger. Det gennemsnitlige afslag beløber sig i øjeblikket til 70.000 kr. på en gennemsnitsbolig til 2 millioner kr. Det anser vi for at være et fornuftigt niveau, siger Jan Nordmann.

Mere rabat med tiden

Han understreger, at det naturligvis er nemmest for køber at opnå afslag i prisen på ejendomme, der har været til salg længe:

- Hvis ejendommen kun har været til salg en måned eller to, er der sjældent mere end et symbolsk afslag at komme efter. Anderledes ser det ud, hvis boligen ikke er solgt efter et halvt år på markedet. Så er sælger ofte mere villig til at slå af i prisen for at få solgt og for at komme videre med sit eget liv.

Afslag i prisen ved bolighandler falder Du skal ikke regne med det store afslag, når du handler bolig i dag. Afslaget er det mindste i seks år. Samlet afslag i udbudsperiode og ved forhandling: 2013: 9,5% 2014: 9,0% 2015: 6,9% 2016: 6,5% 2017: 6,1% 2018: 5,9% Kilde: EDC

Meget tyder iøvrigt også på, at 2018 bliver et endnu bedre år for hussælgerne end 2017, mener ejendomsmæglerkæden home.

De peger på, at der indtil nu er solgt flere huse og til højere priser end i 2017, der også var et godt år.

- Hvis de nuværende takter fortsætter året ud, så bliver 2018 det bedste år for husejerne i dette årti, siger Michael Dalsager, senior kommunikationskonsulent i Home-kæden.

Han peger på, at hussalget fra januar til og med juli ligger 3 pct. højere end i 2017, og at salget er godt fordelt rundt omkring i landet. På det seneste er det især kommuner, der ligger et stykke fra de store byer, der mærker fremgangen.