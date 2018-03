Lang næse til dansk fupmager: Søgte job blandt disse lækre damer

Så er der afklapsning til en mandlig dansk fuldtids-studerende, som troede, han kunne tjene kassen på at få tilkendt erstatning fra restauratører, som søgte efter kvindelige tjenere.

Inden for kort tid i sommeren 2017 søgte denne udspekulerede erstatnings-jæger en række job, som han reelt ikke var kandidat til.

Foto: Mogens Flindt / Ritzau Scanpix

Eksempelvis skrev han en ansøgning til et fuldtidsjob på restauranten ’Hot Buns’, hvor smækre yngre og ofte storbarmede kvinder i tanktops og hotpants serverer burgere og fadbamser.

Fyren havde læst stillings-opslaget:

’Vi leder lige nu efter de helt rigtige værtinder til vores lille familie på Gothersgade til Københavns lækreste burgerrestaurant.'

Et opslag delt af Hot Buns DK (@hotbunsdk) den 28. Sep, 2016 kl. 5.13 PDT

Da han ikke fik jobbet, påstod han over for Ligebehandingsnævnet, at han som mand var blevet forskelsbehandlet.

’Godtgørelsen bør fastsættes til 25.000 kr.,’ argumenterede han.

Samme erstatningssum forsøgte han via Ligebehandlingsnævnet at afkræve andre restauratører, som ikke havde ansat ham.

Men den gik ikke. I stedet for erstatning. fik han en lang næse.

Nævnet bemærkede nemlig, at han var fuldtids-studerende samtidig med, han søgte de mange kvindelige fuldtidsjob.

Han søgte ikke ’den af indklagede (Hot Buns) opslåede stilling for at opnå ansættelse, men derimod med henblik på at indbringe sagen for nævnet alene med det formål at opnå en godtgørelse for kønsdiskrimination,' skrev nævnet.

Et opslag delt af Hot Buns DK (@hotbunsdk) den 26. Nov, 2017 kl. 3.21 PST

Hot Buns afviste pure anklagerne ved at skrive, at fyren ikke var taget i betragtning til stillingen, idet stillingen allerede var besat på tidspunktet, hvor han søgte den.

Hot Buns skrev, at de har 10 mandlige medarbejdere, heraf arbejder to af mændene som tjenere.

Kvindelige medarbejdere i nedringet arbejdstøj Sådan argumenterede den studerende for, at Hot Buns køns-diskriminerer: 'På Hotbuns profil på Instagram var der den 18. august 2017 186 fotoopslag. 125 af de opslåede fotos viste indklagedes kvindelige medarbejdere i nedringet arbejdstøj. På de resterende opslag var der fotos af mandlige gæster, produkter og indretning. På indklagedes hjemmeside er der ligeledes hovedsageligt fotos af kvindelige medarbejdere i nedringet arbejdstøj.' Hot Buns 'har en stærk overrepræsentation af kvindelige medarbejdere, og indklagede markedsfører sig udelukkende med fotos af kvindelige medarbejdere. Dette skaber en formodning for, at indklagede foretrækker at ansætte kvinder. 'Jeg har besøgt den indklagede restaurant tre gange. Klager har ved besøgene kun set kvindelige tjenere.' Kilde: Uddrag fra afgørelsen fra Ligebehandlingsnævnet