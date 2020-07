Lejere håner 'juletræer' efter stor renovering

I disse uger er håndværkere i fuld gang med at renovere 350 lejligheder i den bevaringsværdige udlejningsejendom Haunstrupgård på Østerbro i København.

Renoveringen af ejendommen FSB Haunstrupgård med 350 boliger på Østerbro, København, går ikke godt, synes lejerne. Foto: PR

Vandrør bliver skiftet på badeværelserne, og det har medført omfattende protester blandt lejerne, som harcelerer sarkastisk over det, de kalder byggesjusk, som de skal se på dagligt i mange år.

Håner det som kunst

En lejer anmelder det på Facebook hånligt som kunst.

'Værket er del af serien 'Stigstrenge', der skildrer ignorancens og ligegyldighedens rå forrang for den æstetiske følsomhed og kvalitet,' skriver han på Haunstrupgårds Facebook-beboerside.

En lejer håner i lyriske gloser rørføringen som fin kunst med mange symbolikker. Privatfotos

Ekstra Bladet har talt med en håndfuld andre lejere, som beklager sig over forløbet omkring den 70 mio. kr. dyre renovering.

En af dem er den 69-årige pensionist Sarah Sierota.

- Rørføringen er blot et eksempel på, hvad der er gået galt i projektet. Min gode ven er bygningssagkyndig. Han siger, at han som projektleder ville kassere rørarbejdet på stedet. Der er alt for mange forgreninger og samlinger, og det følger slet ikke en stolt dansk håndværkertradition, siger hun.

Juletræer

Ekstra Bladet har vist billederne til den rutinerede vvs-installatør Frantz A. Larsen, som i mange år har eksamineret vvs-svende på en teknisk skole.

- Det er, hvad man i branchen kalder juletræer på grund den noget kringlede og tilsyneladende unødigt komplicerede forgrening. Det kunne nok laves enklere, vurderer han.

Indrømmmer: Ser voldsomt ud

Så Ekstra Bladet spørger bygherren FSB, Københavns største almene boligorganisation, og entreprenøren NNC, hvad de synes.

- Vi er straks gået i gang med at undersøge, hvad der er begrundelsen for, at rørføringen ser ud, som den gør. Vi er enige med beboerne i, at det ser voldsomt ud, og derfor vil vi selvfølgelig sammen med leverandøren se på, om det evt. kan laves på en anden måde, lover de.

Men Sarah Sierota orker ikke at få håndværkere på besøg igen. Hun er blot en af mange af ejendommens ældre beboere, som er sårbar over for corona.

Ingen genhusning

- Jeg har i snart fem uger slet ikke kunnet opholde mig i min bolig, selvom jeg har betalt husleje. Så jeg har boet midlertidigt i en kolonihave. De midlertidige bad- og toiletfaciliteter i gården ved Haunstrupgård rengøres også kun en gang dagligt, hvilket er for lidt under corona, siger hun.

Hun har forhørt sig hos Sundhedsstyrelsen, som skulle have oplyst hende om, at der burde ske hyppigere rengøring, og hos boligminister Kaare Dybvad (S), som skulle have sagt, at folk med støtte fra Landsbyggefonden skulle kunne blive genhuset på hotel under renoveringsprojekter under coronaepidemien.

Men 'Det er kun helhedsplaner (ikke renoveringssager, red.), der får støtte af Landsbyggefonden, og derfor er der ikke støtte fra Landsbyggefonden i denne sag, lyder det fra FSB og NCC.

'Viser det sig under renoveringen, at enkelte beboere er særlig sårbare, så taler vi med vedkommende om genhusning,' lover de.

Den mulighed kendte Sarah Sierota slet ikke til.

Rørføringen imponerer ikke den rutinerede vvs-installatør Frantz A. Larsen. Privatfoto