Lidl kopierer McDonald’s-emballage

Hvad gør en discountkæde, som gerne vil sælge flere af sine mikroovns-burgere uden salat, men med tarvelige grå bøffer og snesevis af tilsætningsstoffer?

Er den uartig, lægger den burgerne i emballager med billeder af frisk salat - og med skrifttyper og farver, som minder om dem, som den globale burgergigant McDonald’s benytter til at servere sine frisklavede burgere i.

Over alt i Europa har Lidl forarget med sit emballage-plagiat, som kan foranledige nogle discountkunder til at tro, at McDonald’s er begyndt at forhandle sine populære burgere og også kylling-nuggets i de primitive discountbutikker.

- Er de ikke fra McDonald’s, spurgte den forundrede 24-årige Caroline Bank-Mikkelsen. Foto: Linda Johansen.

En af Lidl-burgerne hedder ’Big One’ a la McDonald’s-klassikeren ’Big Mac’ - en anden ’Royal One’, et navn, som kan minde om Mcdonald’s-burgeren 'Royal'.

McDonald’s – hvis varemærke med en markedsværdi på 263 milliarder kroner er blandt klodens mest værdifulde - har på det klareste afvist at have noget som helst med Lidl-produkterne at gøre.

- De er ikke godkendt af hverken os eller af vore leverandører, men derimod er der tale om produkter, der ligner vore, hvilket formodentligt ikke er helt tilfældigt, har McDonald’s udtalt til det tyske medie Focus.

McDonald’s Danmark vil ikke kommentere den konkrete sag, men i et skriftligt statement hedder det:

’Hvad angår en generel holdning på området, så betragter McDonald’s vores immaterielle rettigheder (grafiske kendetegn og navne, red.) som værende blandt virksomhedens mest værdifulde aktiver.’

Den 20-årige Kasper Bentzen (t.h.) svarede 'McDonald's', da Ekstra Bladets Madetektiv spurgte folk, hvor produkterne var købt.

Kemi-burger er 'god kvalitetsmad'

Foto: Linda Johansen.

’Velbekomme!’

Sådan står der med fede bogstaver og uråbstegn efter den sidste af i alt cirka 70 ingredienser i deklarationen på bagsiden af emballagen til de mikroovns-burgere, som Lidls pressechef kalder et ’godt kvalitetsprodukt’

For ifølge Lidl er et godt kvalitetsprodukt en burger, som indeholder blandt meget andet 'mono- og diglycerider af fedtsyrer, natriumstearoyllactylat, natriumacetater, modificeret stivelse, xhantangummi, natriumcitater, natriumphosphater, polypohsphater, natriumnitrit, kaliumsorbat og natriumbenzoat.'

Ekstra Bladet åbnede i går et af de 'gode kvalitetsprodukter' for en håndfuld lækkersultne burger-kunder foran Burger King på Strøget i København - med tilbud om, at få sådan en Lidl-burger gratis.

Det ønskede ingen, for de syntes modsat Lidl ikke, det lignede godt og appetitligt kvalitetsprodukt.