Listeria-alarm efter to dødsfald: Spis ikke disse pølser

Fødevarekontrollen advarer mod risiko for listeria i pølser fra Deli Drengene ApS i Skovlunde.

Pølserne er solgt i dagligvare- og specialbutikker i hele Danmark.

Pølserne er produceret på en tysk fabrik, som menes at være skyld i to listeria-dødsfald i Tyskland. Derover er 40 tyskere blevet syge.

'Infektion med listeriabakterier, hvor symptomerne blandt andet kan være influenza-lignende symptomer, feber og hovedpine og i sjældne tilfælde mavetarm-problemer', advarer Fødevarekontollen.

I værste fald kan listeria-infektioner være livstruende for ældre, svage, syge og gravide.

Der advares i Danmark mod disse produkter:

Koldrøget snackpølse krydret a la Tyskland, 50 g, 100 g og 160 g

Koldrøget ølpølse krydret a la Tyskland, 500 g

Koldrøget snackpølse med chili, 100 g

Koldrøget snackpølse med delikate krydderier, 100 g og 160 g

Koldrøget snackpølse med hvidløg, 100 g og 160 g

Koldrøget snackpølse med emmentalerost, 100 g

Koldrøget ølpølse med markant smag af rød chili, 50 g og 500 g

Der er ikke nødvendigvis listeria i pølserne, men de er produceret på det listeria-inficerede tyske pølsemageri. Derfor løber de europæiske fødevarmyndigheder ingen riscici.

Fødevarestyrelsen råder danskerne til at levere pølserne tilbage til butikken, hvor det er købt, eller kassere dem.

- Det er noget værre lort. Det, jeg kan sige, er, at de tyske fødevaremyndighederne har oplyst de danske fødevaremyndigheder om, at en tysk fabrik inficeret med listeria har leveret produkter til os, siger Steffan Dethlefsen Hassel-Jacobsson, salgschef og medejer hos Deli Drengene.

Han pointerer, at de pølser, som i Tyskland var dødelige, var pizza-salami og kogt pølse. Altså andre produkter end dem, som han har importeret.

I Tyskland omkom to ældre mennesker efter at have spist pølserne fra virksomheden Wilke Wurstwaren i Hessen.

Sagen har udviklet sig til en gigantisk fødevareskandale, hvor både producent og myndigheder beskyldes for at advare forbrugerne alt for sent.

i Danmark har Deli Drengene hidtil være duks hos Fødevarekontrollen, som har tildelt dem en elitesmiley, som de nu risikerer at miste.

Virksomheden er stiftet i 2010 af Morten Kofoed Rasmussen og Steffan Dethlefsen Hassel-Jacobsson, som har lavet en rentabel forretning ud af importere og producere pølser og tapas.

Steffan Dethlefsen Hassel-Jacobsson pointerer, at Deli Drengene har gjort alt, virksomheden skulle for at advare kunderne og foretage en korrekt tilbagetrækning.

