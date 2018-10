Listeria-alarm: Laksefusker fældet for åben skærm

Mange husker de rædselsfulde listeria-sager i 2014, hvor 20 danskere omkom af at spise listeria-inficeret rullepølse og kødboller.

Dengang blev Fødevarestyrelsen beskyldt for at nøle, og det gør den også i aften, hvor en kvinde i TV 2-programmet Operation X også beskylder sin chef, laksehandleren Jens Elsnab, for at begå en dødsensfarlig form for dokumentfalsk.

Forinden har hun forsøgt at få Fødevarestyrelsen til at stoppe Jens Elsnabs fiskefirma Jelex Seafood i at forfalske analyse-attester, så de viser, at laks, som eksporteres til Spanien, er uden listeria. Selv om der faktisk er listeria i fisken.

Men Fødevarestyrelsen tror på Elsnabs forklaring om, at den utroligt dårlige forfalskning af analyseattesten må være fabrikeret af en tidligere medarbejder, som blot vil skade sin tidligere arbejdsplads.

- Analyserapporten var meget amatøragtigt forfalsket. Eksempelvis er Hirtshals stavet forkert, forklarer Michael Rosenmark, chef for Fødevarestyrelsens rejsehold til Ekstra Bladet.

I tv-udsendelsen anklages Fødevarerejseholdet for sløset og naivt kontrolarbejde. Ikke helt uden grund, for det viser sig, at rejseholdet ikke engang orkede at ringe til kvinden, som der gik til Operation X.

- Vi burde have talt med anmelderen (kvinden, red), inden vi besøgte virksomheden. Det har vi lært af denne sag, ligesom vi erkender, at vi skulle have reageret tidligere på anmeldelsen, indrømmer Rosenmark.

Tv-værten Morten Spiegel beder i programmet Jens Elsnabs kvindelige ansatte optage lyd fra et møde sin chef. Her afviser Jens Elsnab ikke ligefrem, at han har medvirket i fupnumrene, som han mener er helt ufarlige for mennesker.

- Vi politianmelder virksomheden for vildledning og dokumentfalsk, siger Fødevarerejseholdets chef Michael Rosenmark. Foto: RIECK MIKAEL/Ritzau.

Så omsider rykker Fødevarerejseholdet ud til Jelex Seafood i Hirtshals og afslører, at der fra Jens Elsnabs virksomhed i mindst seks tilfælde utvivlsomt er sendt fisk med forfalskede analyseattester til de udenlandske kunder.

Listeria-laks trylles tilsyneladende konsekvent om til listeria-fri laks.

Men selv om en professor i udsendelsen snart sagt omtaler listeria som var det dræber-giften stryknin, så er det heldigvis ikke sådan i virkeligheden.

Listeria er naturligt og ofte forekommende i fisk, og det er kun, hvis listeria-forekomsten går amok, at det bliver livsfarligt for i forvejen svage mennesker. Og vel at mærke kun, hvis man ikke steger, bager eller koger det.

Tilbereder man fisk med varme, dræber man listeria. Og skriver fiskeleverandøren på emballagen, at listeria-laksen skal varmebehandles, er det faktisk lovligt at sælge.

I Operation X forsikrer Jens Elsnabs spanske kunde om, at de søreme varmebandler fiskene, som Jelex Seafood i strid med sandheden påstod var listeria-fri.

De spanske fødevaremyndigheder er ved at undersøge, om Jens Elsnab faktisk anbefalede sin kunde at varmebehandle fiskene. Og Fødevarerejseholdet er i den grad kommet efter Jens Elsnabs og hans firma.

Blandt andet har rejseholdet afsløret, at Jens Elsnabs har købt risikabelt polsk laks, som skulle varmebehandles. Efterfølgende har han solgt dem videre til udlandet uden at vejlede om at varmebehandle det.

- Vi politianmelder virksomheden for vildledning og dokumentfalsk, og vi følger virksomheden tæt, lover Rosenmark

Jeg ved ikke, hvem der har gjort det. Det kan være en tidligere medarbejder, påstår Jens Elsnab, ejer af Jelex Seafood A/S.

Fiske-boss: Det kan være en tidligere medarbejder

Jens Elsnab, hvorfor kan du finde på forfalske du listaeria-analyse-attester?

- Det er Operation X, der har fordrejet sandheden. Det er helt hysterisk, helt hysterisk.

- Men Fødevarestyrelsen oplyser også, at du har sendt seks forfalskede listeria-analyseattester til kunder?

- Det er korrekt, at det er, hvad de har fundet på en computer hos os. Men der var ikke nogen kode til computeren, så jeg ved ikke, hvem der har gjort det. Det kan være en tidligere medarbejder, hævder Jens Elsnab, som ikke vil svare på flere spørgsmål.

Ifølge Fødevarerejseholdets Michael Rosenmark kan Elsnab ikke slippe godt fra at fedte den af på medarbejdere.

- Virksomhedens ledelse er ansvarlig for, hvad der er sket i virksomheden – også selv om ledelsen hævder, at det er medarbejdere, der uden ledelsens kendskab, har sendt forfalskede analyseattester til kunderne, siger Rosenmark.

Sunset og Mols-Linien: Ingen syge

Både fastfoodkæden og Sunset Boulevard har tidligere købt laks af Jens Elsnab, men begge skriver til Ekstra Bladet, at samarbejdet er ophørt. De forsikrer om, at ingen kunder er blevet syge.

'Vi har tidligere selv udtaget prøver og fået dem testet hos Eurofins Steins Laboratorium, og selvom der ikke er fundet spor af Listeria monocytogenes i dem, har vi alligevel valgt at stoppe samarbejdet med leverandøren, da vi har mistet tilliden til denne, lyder det fra Sunset.