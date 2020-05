Lobbyister skærper krav til skandale-restaurant

Fødevarelobbyen vil i fremtiden kræve, at lejerne af skandale-lokaler overholder fødevareloven

I årevis har lobbyorganisationen Landbrug & Fødevarer lagt lokaler til en af landets mest udskældte og berygtede restauranter, nemlig XO Burgers and Steaks og Café Emma på Axeltorv i København.

Stedet, der med tarvelig mad og tvivlsom hygiejne i en årrække har skuffet kunderne og tiltrukket sig diverse myndigheders opmærksomhed, er, som beskrevet i går, omsider lukket - og man søger nu en ny lejer her i Axelborgs stueetage.

Se også: Så er det slut: Berygtet restaurant lukket

Ekstra Bladet har bedt lobbyisterne svare på, om de vil indskrive som et vilkår i en lejekontrakt med en fremtidig restauratør, at vedkommende skal overholde fødevarelovgivningen.

'- Så der ikke igen i en årrække i Landbrug & Fødevares lokaler serveres dårlig mad for danskere og udenlandske turister,' spurgte nærværende avis.

Der er kommet svar.

'Landbrug & Fødevarer søger en ny lejer, der har evne og vilje til at drive en forretning, hvor al relevant lovgivning bliver overholdt. Herunder fødevarelovgivningen hvis der er tale om udlejning til restaurant eller cafe,' svarer organisationen i en mail.

Ekstra Bladet har gennem årene beskrevet, hvordan fødevaremyndighederne på XO Burgers and Steaks og Café Emma eksempelvis blev mødt af en rådden stank i køkkenet - og hvordan stedet flere gange har løjet for kunderne, når man eksempelvis påstod, at billig konventionel kød var økologisk.

Restaurationen var blandt andre ejet af den bedrageridømte, detroniserede københavnske cafékonge Bahram Sari Beliverdi, og stedet har også lagt lokaler til et skummelt, illegalt lager med spiritus og vin.

Se også: Cafékonge skal i fængsel

Arsenalet var skjult i en kælder, som Fødevarekontrollens Rejsehold i fjor under stor dramatik måtte kontakte politiet for at få adgang til. Skattestyrelsen blev inddraget.

Tvangslukket

Stedet blev også i fjor tvangslukket af myndighederne. Den hårdest tænkelige sanktion. Det genåbnede, men nu har ejerne tilsyneladende selv givet op, hvilket skete efter, at Fødevarekontrollen intensiverede 'kontroltrykket' - altså foretog hyppigere og gennemgribende kontroller.

Da Ekstra Bladet for få måneder siden bad den seneste ejer af stedet, Ali Hassan Alaouie, deltage med en kommentar til stedets dårlige madhygiejne, afviste han det i en sms.

Han ville intet sige.

'Kun at det bliver bedre, men det tager tid,' skrev han.

Nogle af de kunder, der spiste på XO Burgers and Steaks og Café Emma vil mene, at at det nu faktisk er blevet bedre.

Se også: Kendte spisesteder politianmeldt

Se også: Razzia på restaurant: Der er 'utrolig snavset'

Se også: Slim og slem stank på denne kendis-café

Se også: Sådan bliver du snydt når du spiser ude