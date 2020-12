Lort på gulvet hos populært fiskefirma

Fødevarekontrollen specialpatrulje, Rejseholdet, offentliggjorte torsdag morgen årets til dato mest ulækre kontrolrapporter.

Dokumenterne afslører ekstremt uhygiejniske lovbrud hos firmaet ’Fiskepigerne’, som er populære fiskebiler, der betjenes af seks kvindelige fiskehandlere, der kører rundt på Lolland, Falster og Sydsjælland.

Farlige forhold

Forholdene i den lade, hvor firmaet hører til, har været til direkte fare for kundernes helbred, vurderede Fødevarerejseholdet, som i to omgange greb ind, efter en konkurrent havde anmeldt firmaet.

Første gang var i juli, hvor kontrollørerne fandt frem til den uregistrerede åbne lade langt ude på landet nær Toreby på Lolland.

Her var der blandt andet mudder og komøg på gulvet. Høns gik omkring og der var en massiv forekomst af fluer, så myndighederne skred ind med et straksforbud.

Afføring eller opkast

- Det var nogle lokaler, som vi på ingen måde kunne godkende, fastslår rejseholdschef Michael Rosenmark.

Alle aktiviteter skulle ophøre, men det ville Fiskepigerne blæse på. Så konkurrenten hidkaldte igen rejseholdet, som tre måneder senere – i midten af oktober - atter dukkede op og afslørede endnu værre forhold.

’Gulv i lade fremstod ekstremt beskidt med afføring eller opkast fra et uidentificeret dyr (muligvis kat eller mår) (…) Under kontrollen gik en sort/hvid hane ind i laden og begyndte at spise af det afføring/opkast der lå på gulvet. Ejer jagede hanen ud,’ skriver fødevarekontrollørerne.

Rådden stank

En kølecontainer stank råddent og et sted, hvor der blev opbevaret fisk og skaldyrssalater var der møgbeskidt.

’Fødevarer var flere steder forurenet,’ (…) ligesom kat holder til i området og æder fiskeaffald,’ står der i kontrolrapporten.

’De forhold hvormed fisken er opbevaret, er til fare for fødevaresikkerheden, da er risiko for kontaminering (Forurening, red.) af fisk med skidt og snavs samt bakterier og vira fra dyr på ejendommen og af dyr med tilstedeværelse i laden,’ skriver Rejseholdet, som kvitterede med en rasende smiley og en bøde på 10.000 kr.

- Virksomheden fik en bøde for at bryde forbuddet fra første kontrolbesøg, forklarer Rosenmark.

Han siger, at når de halvgamle kontrolrapporter først offentliggøres nu, så skyldes det, at det er først nu, Fødevaremyndighederne formelt har godkendt og registreret lokalerne, som forleden var rengjorte. Så Fiskepigerne fik omsider en glad smiley.

Fiskeboss: - Det er chikane

Fiskepigernes direktør Helge Nielsen afviser al kritik.

- Der kom nogle løgnagtige anmeldelser fra en misundelig konkurrent, som chikanerer os, påstår han.

- Så det, der er sket, er, at en fjer blev til ti høns. Fødevarekontrollen overdriver ad helvedes til, mener Helge Nielsen, som eksempelvis hævder, at han faktisk havde registreret lokalerne hos Fødevarestyrelsen, hvilket styrelsen klart afviser.

Han beskylder Rejseholdet for at være 'hysterisk og for at lede efter skidt med en vatpind.'

- De er meget hidsige og kritiserer os bare for at tilfredsstille anmelderen, konkurrenten.

- Men det lyder nu til, at kontrollørerne dokumenterede nogle konkrete og ekstremt ulækre forhold med eksempelvis komøg, skidt,fluer og ildelugt?

- Jeg kunne ikke se nogle fluer. Jeg tror ikke på, at der var fluer, oplyser direktøren, som takker sine kunder for at bakke Fiskepigerne i en periode, hvor konkurrenten hævdes at havde spredt sladder på egnen.

- Forleden havde vi dobbelt omsætning, selvom konkurrenten har spredt en masse skidt om os. Vi har et godt ry, mener Helge Nielsen, som afviser, at kundernes sikkerhed har været i fare.