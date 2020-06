Luksushotel i uhumsk fødevare-bommert

Fint skal det være, men ansigterne på Fødevarestyrelsens kontrolrapporter har fået et noget anstrengt smil efter et uanmeldt tilsyn på Hotel Royal i Smilets By, Aarhus.

Byens hæderkronede firestjernede hotel, der ligger lige i hjertet af Jyllands hovedstad nær Domkirken og Latinerkvarteret, har fået fem grimme sanktioner af fødevaremyndighederne.

Der var eksempelvis sorte skimmel-belægninger inde i isterningemaskinen. Et sted, hvor der bare skal gøres rent, for ellers kan isterningerne forvandles til små bakteriebomber.

Stort antal bananfluer

Der blev konstateret et ’stort antal bananfluer i opvaskeafdelingen.’ Fødevarestyrelsen tolererer et mindre antal fluer, men slår til med en formel sanktion, hvis forekomsten er for voldsom.

Nogle slanger i bageri-afdelingen var beskidte, og så var den gal med vedligeholdelsen. Der var nemlig revner og huller i køkkengulvet, og køkkenbordet og væggene var i en stand, hvor overfladerne var vanskelige at rengøre.

Maling i kølerummets loft var ved at skalle af, så det kunne falde ned i maden.

Ignorerede advarsler

Fødevarekontrollen gav ellers i januar hotellet en forsigtigt løftet pegefinger: Besked på at udskifte nogle flossede skimmel-belagte gummilister i døren til kølerummet. Og besked på at vedligeholde inventaret, herunder lofter, så det kunne rengøres – og så maling ikke kunne skalle af og falde ned i maden.

Men hotellet undlod at rette sig efter de venlige råd, så derfor blev det til formelle sanktioner ved det seneste besøg 29. maj. Retter hotellet ikke op, bliver det til deciderede sure smileyer, næste gang Fødevarekontrollen kommer på besøg.

Og det gør Fødevarekontrollen faktisk to gange - for at tjekke, om der er kommet styr på sagerne.

Hotel Royal: Ikke vores ansvar

Ekstra Bladet har bedt om et interview med hotelmanager Lilian Lenbroch, men det ønsker hun ikke.

Hun argumenterer i en mail for, at det udelukkende er den restauratør, hun har forpagtet hotelrestauranten Atrium til, der skal interviewes.

’Det er ikke Hotel Royal der driver restaurant Atrium,’ skriver hun.

Begge får kritik

Men i hotelbranchen er det normal kutyme at bortforpagte restaurantdriften, så heller ikke ifølge Fødevarestyrelsen slipper hotellet for at stå til ansvar for kritik.

Styrelsen har nemlig givet sanktioner til både Restaurant Atrium og Hotel Royal Aarhus A/S.

Alligevel fastholder hotellet at være uden ansvar.

’… Renholdelse og vedligeholdelse af køkken og restaurant er uden for Hotel Royals ansvarsområder, hvilket vi desuden har kommunikeret til Fødevarekontrollen. Som konsekvens af den gode dialog med Fødevarekontrollen forventer vi at Hotel Royal slettes som modtager af kritikken,’ håber Mads Richard Aggerholm Pedersen, der er topchef på Hotel Royal og kasinoet, der ligger i samme bygning.

Men selv om hotellet fik sanktionerne for snart tre uger siden, har myndighederne ikke trukket kritikken tilbage.

Ikke hyppig nok rengøring

Forpagteren af Atrium skriver:

’På alle kritikpunkter omkring vedligeholdelse af køleboks og revner i gulvet og bageri er der kontaktet fagmænd som udbedre de nævnte skader så de lever op til kravene.’

’Med hensyn isterningmaskinen har vi en standart vedligeholdelses plan som indgår i vores normale hygiejneplan som bliver overholdt. Den har vist sig ikke at være hyppig nok, så her intensiveres.'

’Vi har altid været i fin dialog med fødevarestyrelsen og i samarbejde med dem får vi hurtigst muligt effektueret vedligeholdelsesplanen og forventer den helt glade smiley ved næste besøg,’ skriver Atrium.

Royal: Derfor må det ikke gentage sig

Mads Richard Aggerholm Pedersen skriver:

’Vi har, siden rapporten, haft en positiv, intern dialog (Mellem Royal og forpagteren) om at denne uheldige situation selvfølgelig ikke må gentage sig, da den bortforpagtede restaurant på mange måder kædes sammen med Hotel Royal.’

Læs kontrolrapporterne her og her.