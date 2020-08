Æg til morgen, middag eller aften

Kartofler, æbler, gulerødder… der er masser af dansk frugt og grønt, som smager fantastisk, men det halter med tomaterne.

Perioden med gode danske tomater er kort, så udnyt det!

Peberfrugter og løg stuves i en krydret tomatsovs. Æggene slås ud i små fordybninger, putter sig ind blandt grøntsagerne og tilberedes nænsomt færdig.

Denne ret fungerer som morgenmad, brunch, frokost, aftensmad, natmad eller bare som en lille snack, men sørg for at have noget brød til at dyppe i sovsen.

Hjemmelavet fladbrød er nemme at lave, så længe dejen får lov at hvile, så lav dejen som det første. Der er tid til at rulle brødene ud og stege dem, mens retten koger sammen og æggene tilberedes.

Daniel Duffau-Rasmussen

Foto: Jakob Boserup Skribent og kokke-elev.

Tidligere elev på Le Petit Gourmet, Le Sommelier - arbejder nu på Italo Disco

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Indkøbslisten Opskrift til 4 personer 8 æg 3 peberfrugter rød og gul 2 løg 2 fed hvidløg 4-5 modne tomater eller en dåse tomater 1 tsk spidskommen 2 tsk røget paprika 1 tsk cayennepeber Olivenolie Salt og peber

Fladbrød 350 g hvedemel 200 g vand 50 g olivenolie 1 stort nip salt Indkøb for ca. 60 kr

Stuv grøntsagerne

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Pil løg og hvidløg.

Hak hvidløget fint, og sæt det til side.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Skær løgene i tynde både.

Find en stor pande og et låg, der passer til, låget kan

også være et fad eller en anden pande vendt på hovedet.

Kom løgene på panden med lidt olivenolie, spidskommen og et nip salt.

Steg løgene ved middel varme, til de er gennemsigtige og lidt gyldne.

Skyl peberfrugterne.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Hold i stilken og skær ned langs siderne, så du skærer uden om kernerne.

Skær peberfrugterne i tynde stave, og vend dem med løgene.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Tilsæt hvidløg og krydr med salt, cayennepeber og røget paprika.

Steg peberfrugterne i 5-10 min., til de er blevet bløde.

Tilsæt evt. nogle spsk. vand til panden – så går det lidt hurtigere.

Snit et kryds i bunden af tomaterne, skær kun gennem skindet.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Læg tomaterne i en skål, og dæk dem med kogende vand.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Lad tomaterne ligge i vandet i 1-2 min, eller til du kan se skindet løsne sig omkring snittet.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Hæld koldt vand på tomaterne.

Flå tomaterne, og fjern den hårde grønne dut.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Skær dem i små stykker, og kom dem på panden.

Læg låg på panden, til tomaterne falder sammen.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Tag låget af, så stuvningen kan koge ind og tykne.

Tips! Forberedelse gør alt nemmere: Lav de stuvede grøntsager aftenen før, og sæt dem på køl. Næste dag skal de bare varmes i panden, før du kommer æggene i.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lav fladbrødet

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Varm vand, olie og salt i en kasserolle, til det er håndvarmt.

Bland mel og vand, og ælt dejen sammen.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Dejen er æltet færdig, når den samler sig. Dejen skal ikke æltes sej.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Lad dejen hvile tildækket i en halv times tid.

Del dejen i otte stykker som formes til kugler. Dæk den del af dejen, som du ikke arbejder med, så den ikke tørrer ud.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Rul hver dejkugle ud på et meldrysset bord til en pandekage på ca. 15 cm i diameter.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Sæt en pande over på høj varme.

Bag hvert brød på en tør pande i ca. halvt minut på hver side. Hvis du bager brødet længere, bliver det sprødt.

Tag brødet af panden, når det har nogle gyldne pletter.

Læg et klæde over de færdige brød for at holde på fugten.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Slå æggene ud



Smag grøntsager til med salt, og skru ned på lav varme.

Lav små fordybninger til hvert æg.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Slå et æg ud i hver fordybning, og krydr hvert æg med salt og evt. lidt cayennepeber.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Læg låg på panden.

Tjek æggene efter 5 min. Æggehviden skal være stivnet, og blommen være blød.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Server retten straks – ellers tilbereder æggene videre.

--------- SPLIT ELEMENT ---------