Brug dine rabarber på en ny måde

Foråret er godt på vej, rabarberne rager allerede op af jorden, og det er tid til at lave rabarbertrifli, mazarinkager med rabarber, tærter, sorbet og is.

Rabarber har dog også andre anvendelsesmuligheder end desserter og bagværk.

Chutney er klassisk tilbehør til krydrede retter, rabarberchutneyen er ingen undtagelse så hav den klar på bordet, når du laver boller i karry.

Hvis du har fundet grillen frem, kan du servere chutneyen til lyst kød som svinekoteletter eller kylling. De syltede rabarber er perfekte på smørrebrødet, f.eks. på sildemaden, eller til stegte hornfisk.

Rabarbersaft kan du selvfølgelig drikke, som den er, eller du kan servere den med mynte og isterninger, eventuelt fortyndet med lys rom og citronsaft.

Daniel Duffau-Rasmussen

Foto: Jakob Boserup Skribent og kokke-elev.

Tidligere elev på Le Petit Gourmet, Le Sommelier - arbejder nu på Italo Disco

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Indkøbslisten Rabarber saft

1 kg rabarber 2 citroner 300 g sukker 1 liter vand Rabarberchutney

1 bdt. rabarber 2 rødløg 1 fed hvidløg 30 g frisk ingefær (som en lille kartoffel) 2 stk. stjerneanis 4 hele nelliker 10-15 peberkorn 150 g brun farin 4-5 spsk. eddike, f.eks. æblecider-eddike eller rødvinseddike Olie til stegning Salt Syltede rabarber

4-5 rabarberstængler 100 g eddike 100 g sukker 100 g vand 1 nip salt 10-15 peberkorn Vis mere Luk

Rabarbersaft

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Klargør og skyl rabarberne.

Skær dem i mindre stykker.

Kom rabarberne i en gryde med en liter vand.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Kog rabarberne op, skru ned og lad dem simre i cirka 10 min.

Sluk, og lad dem trække en halv times tid.

Rabarber-stykkerne skal være møre og lige til at mose. Ellers skal de have et opkog mere.

Sigt vandet fra og tryk alt væden ud af rabarberne med bagsiden af en grydeske.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Hvis der er meget bundfald i rabarbersaften, kan du sigte det gennem et klæde.

Tilsæt sukker og citronsaft lidt ad gangen, smag undervejs.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Sæt saften på køl, til den skal drikkes.

Fortynd den med vand, danskvand eller brug den i en drink.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Rabarberchutney

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Læg peberkornene på et skærebræt, og knus dem groft med bunden af en gryde.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Skær bladene af rabarberne og fjern det brune ved roden.

Skyl rabarberne.

Skær rabarberne i stykker på 3-4 cm.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Pil løg og hvidløg.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Hak hvidløget, og skær løget i tynde både.

Skrab skindet af ingefæren med en ske.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Skær ingefæren i tynde skiver, skær på tværs af fibrene. På ingefær-skind er der nogle ringe, hvis kniven følger ringene, skærer du mod fibrene.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Kom de tørre krydderier i en gryde og rist dem af.

Når krydderierne begynder at dufte, tilsættes løg, hvidløg, ingefær og lidt olie.

Krydr med salt og steg løgene bløde ved lav varme, uden at de tager farve.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Skru op for varmen og tilsæt rabarber og farin.

Steg videre uden låg, rør jævnligt, så det ikke brænder på. Noget af saften fra rabarberne skal fordampe, så chutneyen tykner.

Smag chutneyen til med eddike, salt og evt. mere farin.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Chutneyen er færdig, når rabarberne er møre. Du kan koge videre på den, hvis du vil have den mere tyk.

Fjern nellikerne og stjerneanis før servering, eller advar de spisende.

Kom chutneyen på skoldet sylteglas og sæt låg på. Chutneyen holder sig nogle uger på køl.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Syltede rabarber

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Ordn og vask rabarberne.

Skær rabarberne i tynde skiver og kom dem i en skål eller på glas.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Bland resten af ingredienserne i en gryde.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Kog eddikelagen op og rør, til sukkeret er opløst.

Hæld den kogende eddikelage over rabarberne.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Læg en underkop på rabarberne, for at holde dem under lagen.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Lad rabarberne stå på køkkenbordet, til eddikelagen er stuetempereret.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Sæt de syltede rabarber på køl til næste dag, gerne længere.