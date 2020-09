Burgerkrig på Facebook: Deler gratis mad ud

GUERILLA MARKETING: McDonalds fik i nat ubudne gæster på sin danske hjemmeside - her 'hjalp' Burger King konkurrenten med at besvare flere end 1000 spørgsmål og delte gratis burgere ud

De ansvarlige for sociale medier hos McDonalds i Danmark vågnede her til morgen op til en profil, der i nattens løb var blevet invaderet af ærkerivalen Burger King.

I ly af natten satte et team hos Burger King sig til tasterne og besvarede over 1000 kunder, som McDonalds aldrig har givet et svar. Den form for markedsføring hedder populært sagt Guerilla Marketing. Altså hvor man med et billigt trick forsøger at sætte dagsordenen.

Kundeservice halter

Men Burger Kings marketingchef, Daniel Schröder, afviser torsdag morgen, at det bare er et trick. Burger King har nemlig helt som McDonalds et problem med kundeservicen:

- Vi må erkende, at den ikke var god nok. Og det er et problem, fordi kundeservice er en afgørende del af den oplevelse, man får som kunde. Det gælder for alle typer forretninger, vil jeg påstå.

- Her er det også ligegyldigt, om vi taler om service i en fysisk forretning eller online. Det skal være i orden overalt, siger Daniel Schröder til Ekstra Bladet.

Sådan besvarede Burger King en af de mange kommentarer, som McDonalds-kunder aldrig har fået et svar på. Skærmdump

- Hvad er gået galt hos jer?

- Vi var ikke gode nok til at svare på alle spørgsmål. Og her var vi ikke i mål, hvilket heller ikke ser godt ud for os som en industri. Derfor går vi nu også ud og fixer det for andre.

- Man skal jo huske, at dem, der er gæster hos konkurrenterne, potentielt set også er vores kunder.

Der er ingen tvivl om formålet med de svar, som Burger King gav. Der skulle deles nogle burgere ud, så kunderne kan blive lokket væk fra konkurrenten. Skærmdump

- Det er jo ikke nok bare at besvare kundernes spørgsmål. I skal vel også handle?

- Det er jo et privilegium, hvis ens kunder vil tale med en. Så selvfølgelig skal vi svare, når de forsøger at få en dialog med os. Og så har du jo ret i, at vi også skal lytte og forandre noget, når der er brug for det og bruge både positive og kritiske inputs til at udvikle os.

- Groft sagt er det ikke raketvidenskab det her. Vi sælger burgere og skal være relevante for vores kunder. Ellers vælger de bare nogle andre.

Nogle af de ubesvarede kommentarer, som fik 'et svar' i nat, var meget gamle og gik ifølge Burger King helt tilbage til 2014. Skærmdump

- Hvad siger du til dem, der nu vil kritisere jer for at blande jer i andres forretning? Burde I ikke bare passe jer selv og rydde op i jeres egen butik?

- Nej, jeg mener faktisk, at vi har en pligt til at rydde op i vores egen branche.

- Men jeg håber da også, at andre kan se, at vi gør det af kærlighed til burgere og ikke for at genere nogen.

