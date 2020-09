Dessert med masser af bær

Desserten Pavlova er efter sigende opkaldt efter en russisk balletdanser – hvor marengsbunden og den lette skum gør det ud for balletdanserens skørt.

Men der er andre lighedspunkter med den ædle dans, for ligesom i ballet handler desserter om balance.

Sukker er hovedingrediensen i marengs, så resten af desserten skal balancere dette meget søde element. Til gengæld er marengsen både sprød og klæbrig, så den skaber balance i teksturerne.

Flødeskum, i dette tilfælde blandet med lidt kagecreme, er fed og med til at dulme det søde, men bærrene vækker desserten til live. Spar ikke på bærrene. Gå eksempelvis i skoven, hvis nødvendigt, og sørg for, at pavlovaen bugner af friske bær.

Pavlova er en smuk og rustik dessert, når den står på fadet, og den smager fantastisk. Men efter det første stykke er serveret, ligner den en togulykke.

Daniel Duffau-Rasmussen

Foto: Jakob Boserup Skribent og kokke-elev.

Tidligere elev på Le Petit Gourmet, Le Sommelier - arbejder nu på Italo Disco

Indkøbslisten Opskrift til ca. 6 personer 300-400 g friske bær, gerne blandet Marengs

3 æggehvider 175 g flormelis 2 spsk citronsaft 1 nip salt Creme

1/4 l mælk 1/4 l piskefløde 3 æggeblommer 75 g sukker 15 g majsstivelse 1/2 stang vanilje Indkøb for ca. 120 kr.

Marengs



Tænd ovnen på 150 grader varmluft.

Del æggene, og gem blommerne til cremen.

Vej sukkeret af.

Kom æg og salt i en skål.

Pisk æggehviderne i røremaskinen eller med en elpisker.

Når æggehviderne er blevet til en blød skum, tilsættes sukkeret ad tre omgange.

Pisk, til sukkeret er helt opløst, før du tilsætter det næste.

Når alt sukkeret er tilsat, piskes der videre, til marengsen er sej og stiv.

Du kan næsten ikke piske for længe, og det tager gerne 5 min.

Til sidst røres citronsaften i.

Tegn en cirkel på ca. 20 cm på et stykke bagepapir.

Vend bagepapiret med stregen nedad, så den ikke smitter af på marengsen.

Læg bagepapiret på en bageplade, og fordel marengsen på cirklen.

Brug en dejskraber, eller en sprøjtepose, hvis det skal være mere sirligt.

Lav en fordybning i midten af marengsen til at holde på creme og frugt.

Sæt marengsen i ovnen, og skru ned til 120 grader.

Bag marengsen i ca. 75 minutter.

Marengsen skal være fast udenpå og blød indeni.

Sluk ovnen, og lad marengsen køle af i ovnen.

Pak den stuetempererede marengsbund i en lufttæt beholder, hvis du ikke bruger den inden for de næste par timer.

Cremen

Del vaniljestangen, og skrab kornene ud.

Mos kornene med halvdelen af sukkeret.

Kog mælken op med vaniljesukkeret.

Bland æggeblommer med majsstivelse og resten af sukkeret.

Hæld den kogende mælk i blommerne, mens du pisker.

Kom det hele tilbage i gryden.

Kog cremen igennem i 2 min under konstant omrøring, Kogningen fjerner smagen af majsstivelse.

Sigt cremen over i et lille fad.

Dæk cremen med husholdningsfilm, så filmen rører cremen, og sæt cremen på køl.

Når cremen er kold, piskes fløden til en blød flødeskum. Pisk, til fløden har konsistens som yoghurt, hellere for tynd end for tyk.

Pisk cremen lind, og vend den sammen med flødeskummet.

Sæt cremen på køl, til den skal bruges.

Tips Brug fingrene: Den hurtigste måde at dele æg på er at slå æggene ud i en skål og ’samle’ æggeblommerne op med hånden. Vær lidt forsigtig, når du slår æggene ud, så blommen forbliver intakt.



Billigere end vanilje: Der er billigere alternativer til at krydre dine desserter. Parfumér i stedet desserter med citronskal, appelsinskal, rom eller andre former for alkohol og likør.

Bærrene

Skyl bærrene, og lad dem dryppe af.

Smag på bærrene.

Hvis bærrene er søde, skal de største bær skæres ud. Resten forbliver hele.

Mangler bærrene lidt smag, så blend cirka en fjerdedel af dem med nogle spsk sukker.

Kog de blendede bær op i nogle minutter, og lad dem køle af.

Kom resten af bærrene i en skål. Del de største bær hvis nødvendigt.

Saml pavlovaen lige før servering.

Vend de rå og de blendede bær.

Stil marengsbunden på et serveringsfad.

Fyld fordybningen med creme.

Dæk cremen med bær, og server pavlovaen med det samme.

