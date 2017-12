Discountkæde tager røven på Michelin-gæster

De fleste toprestauranter i Danmark er udvælger meget nøje deres råvarer, når der skal handles. Nogle får sågar fløjet specifikke råvarer ind fra det store udland.

Alt med den tanke at produktet skal være af ypperste kvalitet - økologisk, eller bearbejdet på en helt speciel måde.

Derfor har Lidl besluttet sig for, at de vil ændre danskernes syn på, hvor råvarerne købes ind.

- Vi vil gerne rykke ved nogle af de fordomme, som nogle danskere har om Lidl. Vi er enormt stolte af vores produkter og vores leverandører og det faktum, at vi – fordi vi også er dygtige til at prissætte vores varer – ser os selv som bannerfører for at demokratisere kvalitet, fortæller Heidi Vittrup, marketingschef i Lidl Danmark om deres nye kommunikationsplatform: #LidlOverrasker.

Første take på den nye kampagne chokerede en hel restaurant. Her havde de fyldt Restaurant Frederikshøj, der kan bryste sig af at have en af de eftertragtede Michelin-stjerner.

Se gæsternes reaktion på retterne, prisen og det faktum, at al maden er lavet af råvarer fra Lidl.