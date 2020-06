Lav mad med snydeudgaven af butterdej

Butterdej er lag på lag af smør og dej. Fedtet i smørret holder lagene af dej adskilt og gør dem sprøde under bagning. Vandet i smørret udvider sig og bliver til damp, som får dejen til at puffe op.

Her er cowboyversionen af en butterdej, som bygger på samme teknik, men med meget mindre præcision. I stedet for at have veldefineret lag af dej og smør sørger man for at have store klumper smør i dejen. Når dejen så foldes, skabes der lommer af smør, som får dejen til at puffe.

Denne dej er rigtig god til alle slags tærter – båd salte og søde – fra Quiche Lorraine til sommerens bær-tærter.

Indkøbslisten Opskrift til en springform på ca. 20-23 cm. Creme

300 g mælk 200 g piskefløde 4 æg 130 g vand 160 g sukker 60 g majsstivelse (f.eks. maizena) 1 vaniljestang 1 nip salt Tærtedej

125 g hvedemel 125 g koldt smør 75 g vand 1 nip salt Indkøb for ca. 95 kr. Vis mere Luk

Tærtedejen

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Skær koldt smør i tern ca. på størrelse med spilleterninger. Smørret skal være koldt, så det forbliver i store klumper.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Bland vand og salt, så saltet bliver opløst.

Kom smør og mel i en skål. Vend smørret med løs hånd, så alle stykkerne er dækket med mel.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Hæld vandet i dejen. Rør rundt med løs hånd, til melet har suget alt vandet.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Når mel og vand har samlet sig om smørklumperne, kan du vende den ud på et meldrysset bord.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Form dejen til en firkant med hænderne.

Drys lidt mel på dejen, så den ikke hænger i kagerullen.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Rul dejen ud til en lang bane, så den kan blive foldet i tre lag.

Fold den ene tredjedel af dejen ind over den midterste tredjedel.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Læg så den sidste tredjedel hen over.

Drej dejen en kvart omgang, og gentag.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Fire gange skal dejen rulles ud og lægges sammen i tre lag.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Fjerde gang, dejen lægges sammen, skal den pakkes ind i husholdnings-film og lægges på køl.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Lad dejen hvile på køl i 30-40 min.

Så undgår du, at den trækker sig sammen, når den skal rulles ud, og smørret bliver fast, så det bliver i dejen.

Smør en springform.

Tag dejen ud af køleskabet.

Rul den ud til en cirkel på et meldrysset bord.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Kom dejen i formen, og skær kanterne til.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Sæt formen i køleskabet, til den skal fyldes med creme.

Lav cremen og bag kagen



Tænd ovnen på 220 grader varmluft.

Flæk vaniljestangen på langs, og skrab kornene ud.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Mos vaniljekornene ud i lidt af sukkeret. Det skiller kornene ad, så de fordeler sig flot i hele cremen.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Kom vaniljesukker, vaniljestang, mælk og fløde i en gryde.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Kom halvdelen af sukkeret i mælkeblandingen.

Bring mælken i kog, rør af og til.

Imens piskes æg, majsstivelse, salt og resten af sukkeret.

Når mælken koger, hældes den over æggene, mens du pisker.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Hæld det hele tilbage i gryden og kog det op under konstant omrøring.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Når du ser den første boble, fjernes gryden fra varmen, og vaniljestangen fiskes op.

Hæld den varme creme i springformen, og stil den i ovnen.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Bag tærten i fem min. ved 220, og skru så ned på 180 grader varmluft og bag videre i 20-25 min. Tærten er færdig, når cremen er blevet brun og bobler op, og dejen har fået farve i kanten.

Tag tærten ud af ovnen, og lad den køle i en times tid, før du skærer den.

Server tærten lun eller stuetempereret, eventuelt med friske bær.