McDonald's om burgerkrig: - Noget af et reklamestunt

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

- Det er jo noget af et reklamestunt, Burger King her har lavet.

Sådan siger Pia Tobberup, der er kommunikationschef hos McDonald’s i Danmark, efter konkurrenten Burger King i nat 'overtog' McDonalds Facebook-profil og besvarede et stort antal kommentarer, som McDonald's ikke havde besvaret.

Se også: Burgerkrig på Facebook: Deler gratis mad ud

Sådan besvarede Burger King en af de mange kommentarer, som McDonalds-kunder aldrig har fået et svar på. Skærmdump

Se også: Mus på McDonald’s - og fluer og skidt

Sylter ikke kunderne

Men de manglende besvarelser på Facebook er ikke et udtryk for, at McDonald's groft ignorerer kunderne.

- Vi kan ikke svare på, om branchen generelt sylter gæstehenvendelser. Men hos McDonald’s har vi et professionelt gæstehenvendelsessystem, hvor vi besvarer de mange direkte henvendelser, vi får via hjemmesiden, forklarer Pia Tobberup.

Også direkte henvendelser via Facebook Messenger og via QR koder på alle bonner i restauranterne er en indgang for kunde, der vil i dialog med firmaet, understreger hun.

- Så vores gæster kan altid komme i kontakt med os.

Der er ingen tvivl om formålet med de svar, som Burger King gav. Der skulle deles nogle burgere ud, så kunderne kan blive lokket væk fra konkurrenten. Skærmdump

Se også: Politi advarer mod gratis svenske burgere

Tusindvis af kommentarer

Det ville også være en uoverstigelig opgave, hvis samtlige kommentarer skulle besvares enkeltvis.

- På Facebook får vi op til flere tusinde kommentarer på et enkelt post. Det er ikke vores ambition at svare på dem alle sammen, og størstedelen af dem er jo også netop kommentarer, der lever fint i et gæstecommunity uden vores indblanding.

- Skulle der alligevel sidde nogen, der har kommenteret på vores posts på Facebook og savner en kommentar tilbage fra os, er de altså meget velkomne til at sende en direkte besked til os, fx via Messenger.

Selvom der nu ligger et stort antal beskeder fra Burger King på McDonald's Facebook-profil, så får de lov til at blive liggende, oplyser Pia Tobberup til Ekstra Bladet.

Se også: Derfor giver Burger King gratis burgere til beboerne i Bronx