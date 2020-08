Rødspætter i et hav af smør

Det er ligegyldigt, hvilken fladfisk du vælger. Rødspætte, skrubbe, ising, søtunge osv.

De tåler alle at svømme herfra i et hav af brusende smør. Enhver fladfisk, som kan være på din pande, kan steges hele.

Når du steger en fisk hel, dvs. på ben, så har varmen sværere ved at trænge igennem. Derfor bliver det sværere at overtilberede fisken og nemmere at bevare saften.

Der skal meget smør på panden, så der er noget at servere som sovs, men også fordi smørbadet sikrer en flot og jævn bruning.

Mens fisken steger, sker der to skønne ting: Smør og fisk udveksler smag, og smørret bruner og får nøddeagtige noter. Bare husk at skrue ned for panden, hvis smørret tager for meget farve, og tilsæt måske en ekstra klat smør, hvis du skal sænke varmen på panden.

Daniel Duffau-Rasmussen

Foto: Jakob Boserup Skribent og kokke-elev.

Tidligere elev på Le Petit Gourmet, Le Sommelier - arbejder nu på Italo Disco

Indkøbslisten Opskrift til 4 personer 2 store eller 4 små rødspætter 1 håndfuld kruspersille 150 g smør Salt Indkøb for ca. 200 kr.

Klargør persillen

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Pluk persillen af stilkene, og gem stilkene til kartoflernes kogevand.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Læg persillen i vand, og rusk lidt i den for at løsne sand og jord.

Skift vandet et par gange.

Løft persillen op af vandet, så sandet bliver liggende på bunden.

Slyng persillen tør i en salatslynge, eller læg den til tørre på et viskestykke.

Hak den tørre persille groft.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Kom persillen i en varmefast sovseskål eller en lille gryde.

Gør rødspætten klar

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Fjern hovedet på rødspætterne, hvis der ikke er plads på panden.

Læg fisken fladt med den mørke side opad, og mærk med fingrene, hvor hovedet slutter, og fiskekødet starter.

Skær rundt langs hovedet, og skær helt igennem fisken, hvor du kan.

Tag fat i hovedet, vip det ned mod brættet, og bræk det af ved rygsøjlen.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Klip vingerne af rødspætten – det er de tynde, yderste flapper, som er stribede.

Hold i halen med den ene hånd, og klip vingerne af i den ene side.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Vend fisken, og klip vingerne af den anden side.

Klip halefinnen af.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Rens rødspætten for blod i ’halsåbningen’, hvor der sidder en klump blod under en hinde.

Pres en finger under hinden for at løsne blodet, og skyl evt. efter med vand.

Skyl evt. bugen, hvis der sidder blod og snask.

Dup rødspætterne tørre, og læg dem på køkkenrulle, til de skal steges.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Steg fisken

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Sæt en pande eller to på middelhøj varme.

Kom smørret på panden.

Lad smørret bruse op og tage en smule farve.

Når boblerne har lagt sig, kommes fisken på panden med den mørke side nedad. Den første side, du steger, bliver flottest, så steg den side, som skal præsenteres.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Krydr rødspætten med salt.

Ryst lidt i panden de første 10 sek., så fisken ikke sidder fast.

Steg rødspætten gylden på den ene side.

Skru evt. ned for panden, så smørret ikke bliver for mørkt, før fisken er tilberedt.

Er varmen for høj, så tag panden af blusset, og stil den på et koldt blus eller stenplade. Tilsæt evt. en klat smør for at sænke temperaturen.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Vend spætten, salt den anden side, og lad den stege færdigt.

Stik en stegenål i fisken ind langs benet og tæl til tre.

Træk stegenålen ud, og sæt den direkte på underlæben. Spætten er færdig, når stegenålen føles lun, ikke varm.

Løft spætten af panden med en palet.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Hæld det varme stegesmør over persillen ad et par omgange, og pas på, det ikke bruser op.

Server rødspætterne med kogte kartofler og lidt grøntsager på siden.

Tips Er rødspætten flået: Hvis du kun kan finde flåede rødspætter, kan du vende dem i mel. Det sikrer en flot, gylden skorpe. Tag den ordnede fisk, og vend den i hvede- eller rugmel, lige før den kommer på panden. Du behøver ikke æg, for fisken er fugtig, så melet skal nok hænge på. Ingen salatslynge: Har du ingen salatslynge, så pak persillen ind i et viskestykke, hold i de fire hjørner, gå udenfor, og slyng persillen i viskestykket.

