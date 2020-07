Sådan får du mest ud af nye kartofler

De nye kartofler må gerne fylde mest på middagstallerkenen, ikke af hensyn til diverse kostråd, men fordi de smager helt vildt godt!

Årets første kartofler er hellige og klarer sig fint med en god klat smør, lidt salt og friske hakkede urter. Det er også nu, kartoffelmaden kommer til sin ret, så du kan nyde de nye kartoflers sødme og nøddeagtige smag.

Kog de nye kartofler nænsomt, så de ikke falder fra hinanden. Hvis du giver kartoflerne samme opmærksomhed, som stegen plejer at få, kan de sagtens tage hovedrollen.

Når kartoflerne er kogt, kan du vende dem med en marinade, en creme, mosede ærter eller toppe dem med god olie og ristede nødder og kerner. Så kan birollen blive spillet af grøntsagerne, lidt kød eller et stykke grillet fisk.

Indkøbslisten Opskrifterne er hver til ca. 1 kg kartofler. Rygeostcreme

3 spsk rygeost 3 spsk cremefraiche 38% 1 citron ½ bundt purløg Salt og peber Løvstikkeolie

1 stor håndfuld løvstikke (eller evt. persille) 1 dl olivenolie 20-30 hasselnødder Salt og peber

De nye kartoflers vej til bordet

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Vask og skrub

Helt nye kartofler skal bare skylles, fordi skrællen er tyndere end silkepapir. Når skrællen bliver lidt tykkere, kan du gøre følgende:

Skyl kartoflerne for jord.

Kom kartoflerne i en gryde, hvor der er plads til at rode dem rundt med hånden.

Drys kartoflerne med en god håndfuld groft salt.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Rør og ’ælt’ kartoflerne, så de gnubber mod hinanden, og saltet kan slide jord og lidt af skrællen af.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Skyl kartoflerne grundigt for jord og kartoffelskræller.

Kog kartoflerne med det samme, for saltet vil begynde at trække væske ud af de rå kartofler og gøre dem bløde.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Sådan koges nye kartofler

De vaskede kartofler kommes i en gryde.

Dæk kartoflerne med koldt vand. Vandet skal helst stå 4-5 cm over kartoflerne.

Salt vandet, med to gode nip salt per liter vand.

Kom urtestilke i vandet. Brug stilke fra f.eks. løvstikke eller persille.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Kog vandet op uden låg.

Skru lidt ned og lad kartoflerne simre i 8 min., hvis kartoflerne omtrent har størrelse som en valnød.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Sluk for kartoflerne, sæt låg på og lad dem trække i ca. 8 min.

Stik en lille kniv i kartoflerne for at kontrollere, om de er færdige. Smag eventuelt en kartoffel for at vurdere, om de skal trække længere.

Hæld vandet fra og server kartoflerne straks.

Rygeostcreme

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Kom rygeosten i en skål sammen med salt.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Pres saften af en halv citron i rygeosten, og pisk ihærdigt.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Tilsæt creme fraichen, og rør det sammen.

Snit purløget, og rør det i cremen.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Smag til med salt, peber og evt. mere citronsaft.

Fordel cremen på et fad.

Kom de nykogte kartofler ovenpå.

Løvstikkeolie

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Hak hasselnødderne groft, eller kvas dem med bunden af en gryde.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Kom nødderne på en pande med 4-5 spsk olivenolie.

Rist nødderne ganske let, tag panden af varmen og lad nødderne køle af.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Pluk løvstikken, så du kommer af med de største stilke. Gem stilkene til kartoflernes kogevand.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Blend bladene med olie.

Bruger du en stavblender, så kom bladene i en høj og slank beholder, f.eks. et litermål, så får blenderen bedre fat.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Tilsæt de afkølede nødder og olien, de er stegt i. Hvis olie og nødder er varme, risikerer du at løvstikken bliver armygrøn og kedelig i farven.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Blend videre, og smag til med salt og peber.

Kom nogle spsk olie i en skål med lune kartofler, og vend dem rundt.