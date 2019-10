Voldsomt klamt: Burger King ramt af kæmpe skandale

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Dårlig hygiejne, burgere, der har ligget for længe, og gammel mad, der bliver mærket om.

Sådan lyder et par af de anklager, der i øjeblikket hagler ned over Burger King i Sverige.

Her er 14 medarbejdere stået frem i Aftonbladet og tv-programmet '200 sekunder' på svenske Viafree.

Og det er ikke småting, de tidligere ansatte hos verdens anden største burgerkæde kan afsløre.

Eksempelvis forlyder det, at man har serveret burgere bestående af forældet kød og boller med mug, mens en anden fortæller, hvordan bøfferne blev stegt flere timer inden, de blev serveret for de sultne kunder.

Myndigheder var opmærksomme

Ifølge Aftonbladet og '200 sekunder' var de svenske myndigheder allerede opmærksomme på den tvivlsomme kvalitet af burgerkædens omgang med madvarer.

Det viser aktindsigter i alle rapporter af den svenske udgave af Fødevarestyrelsen, der er udarbejdet mellem januar 2017 og juni 2018 på Burger Kings svenske restauranter.

Her har man i hvert tredje tilfælde fundet kritisable, hygiejniske forhold.

Burger King: Skal rette op

På baggrund af afsløringerne har man fra Burger King Sveriges side besluttet at granske samtlige restauranter.

Samtlige medarbejdere skal også gennemgå en efteruddannelse, for at sikre at retningslinjerne bliver overholdt.

- Vores mål er, at vi hurtigst muligt skal have rettet op på de problemer, I henviser til, skriver de blandt andet til Aftonbladet.

Det forlyder desuden, at alle medarbejdere er indkaldt til krisemøde i dag, fredag.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Burger Kings danske afdeling.

De har indtil videre valgt ikke at kommentere sagen.

