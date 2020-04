Mægler snød kvinde for p-plads: Parker et andet sted

EDC løb fra ansvaret efter at have solgt et hus med en p-plads, som tilhørte kommunen

Som bekendt skal man være varsom med at stole på salgsgas fra en ejendomsmægler.

Men så er det godt, at man kan hyre en boligadvokat, så man ved, hvad man faktisk køber.

Men ak.

En kvinde, som i 2013 smed 2,7 mio. kr. for ’et super lyst, lækkert og charmerende byhus på eftertragtet adresse med egen parkeringsplads’ i Odense blev snydt på det groveste, fremgår det af en sag fra Ejendomsmæglernævnets gabestok.

Plantede hæk på p-plads

Sidste sommer fik hun pludselig en et brev fra kommunen, hvori der stod, at det var ulovligt at parkere der.

En måned efter gravede kommunen brostenene op og beplantede arealet med en bøgehæk, så det var vanskeligt overhovedet at få adgang til huset.

Det viste sig, at Danmarks største mæglervirksomhed, EDC Poul Erik Bech, havde solgt hende et hus med en p-plads, der rettelig tilhørte kommunen.

Noget, som boligadvokaten fejlede grelt ved ikke at opdage i tide.

- Parker et andet sted

Nu kunne man så tro, at EDC Poul Erik Bech, der 'hver dag gør sit ypperste for at sikre kunder en god og ordentlig handel' ville finde en mindelig løsning med kvinden, som krævede 300.000 kr. til at købe en anden p-plads.

Men nej. EDC sendte sagen videre til et forsikringsselskab, hvis fornemste opgave tilsyneladende er med alle midler at afvise at udbetale erstatning.

Selskabet påstod, at kvinden ikke havde lidt et tab, og at hun da bare kunne parkere på de offentlige parkeringspladser mod betaling.

Ingen dokumentation

Og mest opsigtsvækkende påstod forsikringsselskabet, 'at der ikke var dokumentation for, på hvilket grundlag du skulle have brugsret til en parkeringsplads.'

Mægler-brøler kostede fodboldprofil dyrt

Det skrev selskabet på trods af, at EDC i salgsopstillingen havde skrevet, at byhuset var 'med egen parkeringsplads'.

EDC tabte selvfølgelig sagen i Ejendomsmæglernævnet.

'Ansvarspådragende'

'Indklagede (EDC, red) har derfor givet forkerte oplysninger til klager og dermed tilsidesat sine pligter ifølge loven. Nævnet finder, at indklagede ved sin handlemåde har handlet ansvarspådragende over for klager (Kvinden, red.)', skriver nævnet.

Poul Erik Bech: Forhandlinger om forlig Ekstra Bladet har spurgt Poul Erik Bech, om han vil betale erstatning. 'Jeg er enig i, at formuleringen i salgsopstillingen om 'egen parkeringsplads' kunne efterlade tvivl hos klageren for så vidt angår adgangen til den pågældende p-plads,' skriver han i en mail. 'Det burde have været angivet, at der var en nem adgang til parkering det pågældende sted. Den pågældende mægler havde taget sælgers ord for pålydende, men det skulle have været undersøgt nærmere.' 'Da klageren rettede henvendelse til os og gjorde opmærksom på parkeringsforholdene, anmeldte vi sagen overfor vores forsikringsselskab. Inden klagesagen og under klagesagen har vores forsikringsselskab og klager forhandlet om et forlig. Disse drøftelser pågår fortsat med klagers advokat. Idet der aktuelt pågår forligsforhandlinger, kan vi desværre ikke udtale os nærmere om sagen,' skriver han.

Se også: Groft: Ejendomsmægler får p-bøde på 25.000 kroner

Se også: Ny mega-bøde: Peter Norvig afsløret som piratmægler