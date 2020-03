Mand knuser forsikringsselskab i brille-krig

Sygeforsikringen 'danmark' afviste tilskud med påstand om, at manden havde fået et par briller gratis

Så er der nyt fra den danske forsikringsbranche, som i international sammenligning er dygtig til at tjene penge, fordi de returnerer forholdsvis få af kundernes præmiekroner.

En mand faldt for en af optikerkædernes utallige kampagnetilbud, der her lød på at købe '2 for 1' - altså to par briller for et pars pris.

De to par kostede i alt 6295 kroner.

Afviste tilskud

Nu var han som kunde hos Sygeforsikringen 'danmark' berettiget til et tilskud på 800 kroner pr. brillepar, altså i alt 1600 kroner.

Men det afviste forsikringsselskabet, som kun ville yde 800 kroner i tilskud til et par briller.

Sygeforsikringen 'danmark', der har en egenkapital på seks milliarder kroner, påstod nemlig igen og igen, at han havde fået det ene par 'gratis', selvom mange kan gennemskue, at '2 for 1' blot er en velkendt form for prismarkedsføring. Altså en måde at gøre sig billig over for forbrugerne.

Klagede til ankenævn

Men manden fandt sig ikke i afvisningen, så han gik til Ankenævnet for forsikring.

Tilbage sidder en chef i 'danmark's skadesafdeling med, hvad der kan minde om et sæbeøje og et knust brilleglas.

Selskabet blev nemlig sat noget så eftertrykkeligt på plads.

'Nævnet finder, at der er indgået en aftale mellem klageren og optikeren om køb af to par briller til en samlet pris af 6295 kr., og at det i denne sammenhæng er uden betydning, om klageren har fået brillerne til en fordelagtig pris som led i en kampagne eller lignende,' står der i en kendelse fra nævnet.

Opfandt 'gratis'

Det kan være, at skadeschefens knuste briller hænger halvvejs nede på kinden, for ankenævnet afslørede nemlig, at det var forsikringsselskabets medarbejder, der fandt på at påstå, at kunden havde fået brillerne gratis.

'I den konkrete sag ses ikke anvendt udtrykket 'gratis', men alene en såkaldt salgsfremmende foranstaltning i form af udtrykket '2 for 1', hvilket naturligt kan tolkes som ’få to par briller til én brilles pris,' skriver ankenævnet.

Med andre ord: Manden havde ikke fået et par briller gratis, men købt begge par, hvorefter han var berettiget til tilskud til begge.