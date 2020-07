Max beskidt burgerbar udløser max sur smiley

Ofte vælger Fødevarekontrolløren at løfte en pegefinger og indskærpe, at restauratører skal blive bedre til at rengøre snuskede spisesteder.

Men forleden var der så møgbeskidt i den svenske burgerkæde Max’ hovedfilial på Gammeltorv i København, at kontrolløren uden at tøve fandt bødeblokken frem og krævede, at ledelsen smækkede en rasende smiley op i døren.

Bøde på 15.000 kr.

’Virksomheden fremstår generelt ikke renholdt i hjørner og kanter samt ved svært fremkommelige steder,’ står der i kontrolrapporten med en bøde på 15.000 kr.

’Ovenpå friture og køleskabe fremstår overflader med fedtede belægninger. Tætningslister i flere køleskabe fremstår snavsede. Fryser, hvor der opbevares burgerbøffer, fremstår med snavs især i kanter ved låge,’ skriver kontrolløren.

Sorte ansamlinger

’På flere køleskabe og inventar fremstår kanter med fedtede og snavsede belægninger. Loftplader i produktionsområde fremstår med store ansamlinger af støv og snavs, samt spildt dressing over produktionsområdet,’ står der.

Det er ikke nogen stolt ejer af Max Burger i Danmark, Michael Raffnsøe, som Ekstra Bladet ringer til.

- Der er ikke så meget at sige til det. Det er ikke godt nok. Der bliver strammet op nu, så det ikke gentager sig. Der skal selvfølgelig ikke være fedtede overflader og den slags, så det bliver der rettet op på, lover han.

Beskedent overskud

Max Burger kom til Danmark i 2013 og har kun fire restauranter i Storkøbenhavn. Overskuddet sidste år var beskedne 67.028 kroner.

Max har ikke indfriet de oprindelige ambitionerne om også at etablere sig i Aarhus og Odense og blive en kæde, der ligesom i Sverige faktisk konkurrerer med McDonald’s. MAX har 129 restauranter i Sverige og syv i Norge.

Til gengæld har Max Burger i Danmark med undtagelse af den seneste sure smiley faktisk klaret sig pænt gennem Fødevarekontollens tilsyn - især efter, at Ekstra Bladet i 2015 kårede netop filialen på Gammeltorv som Danmarks klammeste burgerbar.

- Det er beklageligt bestemt ikke en titel, jeg er stolt af, sagde Michael Raffnsøe dengang.

- Det er langt under vores sædvanlige standarder, og det skyldes en sygemelding. Vi tager initiativ til at sørge for, at det ikke kan gentage sig. Det gør ondt at se sådanne billeder, sagde han.

