McDonald's får bøde på 15.000 kroner

Så er der fødevarekontrol-smæk til McDonald's i det københavnske storcenter Fiskestorvet.

Fødevaremyndighederne reagerede i begyndelsen af denne måned på, at personalet ikke kunne vaske hænder i varmt vand.

Men den kritiske kontrolrapport med en sur smiley er først blevet offentliggjort i dag, fordi Fødevarestyrelsen har været på en lang påskeferie.

Når det kostede en bøde en på 15.000 kroner, skyldes det, at restauranten heller ikke under det forrige kontrolbesøg i februar havde varmt vand.

'Der var ikke varmt vand i virksomhedens eneste håndvask, og der var heller ikke varmt vand i opvaskeområdet,' skrev Fødevarekontrollen i februar. Dengang blev det blot til en løftet pegefinger i form af en indskærpelse.

Man da kontrollørerne kom igen i denne måned, var der stadig kun koldt vand i hanerne. Derfor eskalerede straffen til en bøde.

'Fødevarekontrollen kom forbi kl. 13.30, mens Fisketorvet uvarslet havde lukket for det varme vand i vores del af bygningen', forklarer Lars Dinesen, som ejer restauranten, til Ekstra Bladet.

Fødevarestyrelsen kritiserer i sin kontrolrapport, at der ikke var 'iværksat foranstaltninger som opsætning af midlertidig varmtvandsdunke' og der var samtidig fuld produktion køkkenet'.

Lars Dinesen forklarer:

'Et kvarter senere, kl. 13.45, var det varme vand tilbage. Personalet havde forud for besøget tilkaldt en blikkenslager, men havde endnu ikke nået at sætte varmtvandsbeholdere op i og brug. Den tilsynsførendes beskrivelse af forløbet er dermed korrekt, og vi kan kun beklage, ligesom vi accepterer bøden.'

Fisketorvet, som har gjort det til sit varemærke at sælge middelmådig buffetmad til ret lave priser, dertil dyre sodavand, har forsøgt at hæve det gastronomiske niveau ved eksempelvis at åbne LêLê Street Kitchen, Gorm's pizza og Letz Sushi.

Men det er især foran McDonald's-restauranten, at der er kaos og lange køer, ligesom buffetkonceptet Dalle Valle har vild succes med påstande om, at maden koster det halve af, hvad maden så koster på andre tidspunkter.