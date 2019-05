McDonald's lancerer verdensnyhed i Danmark

I går skrev internationale medier, at Sverige bliver det første land, hvor folk kan købe særlige kødfri burgere på Burger King.

Se også: Burger King lancerer helt ny type kødfri burger i Sverige

I dag kan Ekstra Bladet fortælle, at McDonald’s i Danmark som det eneste land lancerer en vegetarburger i det særlige billige coinoffer-sortiment.

De nye såkaldte Veggie Jr. kommer til at koste 15 kroner. Så McDonald’s reklamerer med, at den vil demokratisere vegetarmåltidet, fordi de klimabevidste unge, som ikke har budget til dyre vegetarmåltider, nu får muligheden.

Se også: McDonald's får bøde på 15.000 kroner

'Nu har de for første gang muligheden for at vælge et vegetarisk alternativ, som koster halvt så meget som vores andre vegetarburgere,' siger Mads Friis, kommerciel direktør, McDonald’s i Danmark i en pressemeddelelse.

Bøffen i burgeren, der lanceres i dag, består især af quinoa, rød peberfrugt og krydderier.

Mange unge betegner sig selv som deltidsvegetarer, også kendt som fleksitarer.

I forvejen køber omkring 30.000 gæster hver måned en af de to nuværende vegetarburgere, men de koster omkring 30 og 55 kroner.