I afgørelsen skriver Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, at bødens størrelse skyldes, at det langt fra er første gang, at der er problemer med Peter Norvig og hans selskaber:

- Ved udmålingen af sanktionen, for så vidt angår Selskabet af 1. januar 2019 ApS, er det tillagt skærpende betydning, at virksomheden (under navnet EE A/S) i kendelser af 10. juni 2015 (sag 274, sag 275, sag 305, sag 310, kendelse af 21. september 2016 (sag 356), kendelse af 11. oktober 2017 (sag 374), kendelse af 23. april 2018 (sag 391) og kendelse af 9. oktober 2019 (sag 487) er blevet pålagt bøder for sin manglende håndtering og returnering af deponerede midler. Side | 8 Samtidigt med denne sag, har disciplinærnævnet haft sagen 522 – 20/00884 til pådømmelse. Heri er selskabet ligeledes er blevet fundet skyldig i overtrædelse af god ejendomsmæglerskik. Der udmåles herefter, efter princippet i straffelovens § 88, en kumuleret bøde på 500.000 kr.