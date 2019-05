Mel-producent taget i fup

Den svenskejede 'danske' melproducent Amo er af Fødevarekontrollen blevet afsløret i snyd.

Amo Groft Rugmel er nemlig blevet markedsført med at være uden de omdiskuterede stråforkortere.

Men 'produktet indeholder Mepiquatchlorid', skriver Fødevarestyrelsen, som tidligere i år tog prøver af melet.

Fjernet fra butikker

Mepiquat chlorid er en stråforkorter, så Lantmännen, der står bag Amo-varemærket, fik den 8. maj en sanktion for vildledning.

Melet blev fjernet fra butikkerne, men de forbrugere, som har melet stående hjemme, har ikke hørt et kvæk.

Hverken på Amo.dk, via Amo's Facebook-side eller via en pressemeddelelse er folk blevet orienteret.

Så Ekstra Bladet har spurgt virksomhedens svenske informationschef Emelie Bontesse de Filippis:

'Hvorfor har I ikke informeret forbrugerne om vildledningen, eksempelvis på Amos hjemmeside?'

Svarer ikke

Men hun svarer ikke. I stedet skriver hun i strid med fakta, at det var virksomheden selv, som under en kontrol fandt en stråforkorter i melet.

Ekstra Bladet prøver igen:

'Tak, men hvorfor har I ikke informeret jeres forbrugere? Amo har eksempelvis sådan en fin Facebook-side, hvor man er i dialog med forbrugerne.'

Svarer ikke

Hun svarer stadig ikke. I stedet skriver, at melet er ufarligt.

Så Ekstra Bladet prøver igen:

'Tak, men hvorfor har I ikke oplyst de forbrugere, som har produkterne stående hjemme, om, at produktet ikke er som specificeret?'

Svarer ikke

Hun svarer stadig ikke, men skriver bl.a., at virksomheden er 'dedikerat med kvalitet och produktsäkerhet.'

'Men hvorfor har I ikke informeret forbrugerne?!' prøver Ekstra Bladet.

Dertil skriver Emelie Bontesse de Filippis:

'Jeg har nu givet dig en beskrivelse af vore arbejdsgange, vore prioriteringer og vores information om den specifikke hændelse. Dette for at du skal få en bredere forståelse af sagen som sådan og vores ageren, som skete i samråd med Fødevarestyrelsen. Jeg har intet yderligere at tilføje.'

Læs kontrolrapporten fra Fødevarestyrelsen her.