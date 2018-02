Meyers kød-leverandør har før haft rod i oksekødet

Tusindvis af danskere blev udsat for et grimt fupnummer nytårsaften, da de satte tænderne i Claus Meyers nytårsmenuer á 350 kroner pr. kuvert.

Meyers blev nemlig udsat for kød-fup af Genz Kød A/S – en grossist, som flere gange inden for de seneste år af Fødevarekontrollen er blevet afsløret i at mærke oksekød med forkerte oprindelseslande.

Ekstra Bladet har fået aktindsigt i Fødevarestyrelsens kontrolrapporter fra ordinære tilsyn de seneste år.

Akterne viser, at fødevaremyndighederne sent som i november 2017 opdagede, at:

'Virksomheden har ved en fejl mærket et parti oksekød opskåret d.d. med forkert oprindelse og slagtelande.'

I oktober 2015 kostede det en sanktion i form af en indskærpelse, at Genz mærkede polsk okse- og kalvekød som tysk.

Noget lignende blev afsløret under en stikprøve i 2014:

'Virksomheden har mærket oksetornedos 180 gram med forkerte sporbarheds- og oprindelsesoplysninger,' skrev Fødevarestyrelsen, som også dengang straffede Genz med en sanktion.

Afsløret under razzia

Tirsdag i sidste uge ankom anonyme biler med folk fra Fødevarekontrollens Rejsehold til Genz i Kødbyen i København for at gennemføre en daglang razzia, hvor et anonymt tip, som også Ekstra Bladet havde modtaget, viste sig at være sandt.

- Vi konstaterede, at Genz har solgt udenlandsk kød i stedet for som lovet dansk Himmerlands-kød, hvilket er ulovlig vildledning, fastslår Michael Rosenmark, chef for rejseholdet.

Genz leverede ægte Himmerlands-kød til Meyers, men i alt mindst 685 kilo var udenlandsk fup-kød – svarende til omtrent 4.890 bøffer af 140 gram - den omtrentlige størrelse på bøfferne i nytårsmenuen.

Bøder på 45.000 kr.

Så Genz fik nådesløs kritik for vildledning, sure smileyer og bøder på i alt 45.000 kr.

Genz blev også tvunget til at ringe og indrømme fupnummeret over for Meyers, som i ugerne op til nytår kun kunne have afsløret det, hvis de havde foretaget en leverandør-kontrol ved at troppe fysisk på hos Genz i Kødbyen.

I går var Fødevarekontrollen på besøg hos Meyers, hvor man fastslog, at 'oksekødet blev leveret dertil (Fra Genz til Meyers, red) i kasser, hvorpå der var angivet, at kødet var af dansk oprindelse,' fortæller Michael Rosenmark.

Fint skulle det være; dansk kødkvæg fra Himmerland. Foto: PR.

Meyers forklarer til Ekstra Bladet, at Genz udpakkede kødet fra original-emballagerne, forbehandlede det med sous vide-metoden, hvorefter det kom i de nye dansk-mærkede kasser.

'Derfor kunne man ikke se forskellen ved levering,' skriver Meyers-direktør Carl Johan Paulsen.

Meyers-direktør: Vi er forfærdede ’Vi er forfærdede over, at vi er blevet snydt og vi har øjeblikkeligt stoppet samarbejdet med Genz. Troværdighed og pålidelighed er alfa og omega for os, og vores kunder skal kunne stole på os, skriver Carl Johan Paulsen,’ direktør i Meyers Køkken. Han beskriver det som ’utilgiveligt’ at nogle Meyers-kunder har fået leveret andet kød end det Himmerlandskød, der blev bestilt. Kødet blev leveret for-tilberedt i kasser mærket ’dansk kød’, så han slår fast, at Meyers ikke kunne have afsløret fupnummeret. ’Men vi skærper nu procedurer i alle led – jura, indkøb, varemodtagelse og stikprøvekontrol for at sikre, at noget lignende ikke gentager sig,’ skriver han. Han skriver, som svar på, om Meyers har haft tilstrækkelig kontrol med kød-leverandøren, at Meyers har samarbejdet med Genz i 20 år, og at leverancerne mange gange har været udtaget til stikprøvekontrol uden afvigelser. 'Det var en helt særlig nytårs-leverance, hvor kødet kom sous vide forbehandlet. Derfor kom det ikke i indpakningen.'

Kødboss: Vi kunne ikke skaffe dansk kød Genz-direktør og medejer Henning Christensen nægter at stille op til et interview, ligesom han afviser eksempelvis at svare på, hvilke konkrete overvejelser lå til grund for sende det forkerte kød videre. Han skriver, at Himmerlandskød A/S ikke kunne levere den mængde dansk kød, Meyers havde bestilt. ’Vi supplerede derfor ordren med sydamerikansk kød i en endnu bedre og dyrere kvalitet, men uden at gøre kunden opmærksom på det,’ skriver han. Han afviser i form af en fakturakopi at dokumentere påstanden om, at det sydamerikanske kød var dyrere. - Det var en tankeløs nødløsning som vi har brugt i få enkeltstående tilfælde, men udelukkende i forhold til denne ene storkunde. (Meyers, red.), bedyrer han. ’Det var en dum og forkert beslutning, som jeg på firmaets vegne stærkt vil beklage.’… ’Fremover kommer det ikke til at gentage sig’. - I de tilfælde, hvor Fødevarestyrelsen i forbindelse med deres regelmæssige kontrolbesøg har haft det mindste at anmærke i forhold til vores procedurer, har vi straks rettet op på forholdet, skriver han.