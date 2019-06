Mindst 126 danskere madforgiftet: - Jeg er meget ked af det

Sjusk i et måltidskassefirma har gjort mindst 126 kunder syge

’Undskyld’.

Det skriver Mikkel Lohmann Davidsen, direktør i Kokkens Hverdagsmad, til de mindst 126 danskere, der er blevet syge med diarré efter at have spist firmaets dårlige millionbøf.

’Vi har begået en fejl ved nedkølingen af denne ret, som betyder, at der er risiko for at få en maveinfektion, hvis man spiser den,’ advarede direktøren den 29. maj i en mail til kunderne.

Men det var altså for sent.

Måltidskasserne med millionbøf blev leveret og spist den 26. og 27. maj.

- Jeg er meget ked af det, der er sket, og vil gerne sige undskyld til alle berørte kunder, skriver Mikkel Lohmann Davidsen.

Han oplyser, at firmaet i samarbejde med Fødevarestyrelsen har gennemgået procedurerne for nedkøling af retterne.

’I forlængelse heraf justerer vi vores arbejdsmetoder og indfører yderligere temperaturkontroller,’ lover han.

Han forventer, at Fødevarestyrelsen straffer virksomheden med en eller flere sanktioner.

Ifølge Kokkens Hverdagsmad blev der produceret knap 9.000 portioner millionbøf.

Mikkel Lohmann Davidsen oplyser til Ekstra Bladet, at firmaet har kendskab til 126 tilfælde af maveinfektioner.

Men det reelle tal kan være langt, langt højere, fordi langt fra alle oplyser, at de er blevet syge.

Fødevarestyrelsen har endnu ikke overblik over, hvor mange der er ramt.

- Men alt tyder på, at folk er blevet syge som følge af en nedkølingsfejl i virksomheden, men det er endnu ikke endeligt bekræftet, siger Fødevarestyrelsens fødevarechef Henning Knudsen.

- For vi er endnu ikke færdige med at undersøge sagen. Vi har spurgt relativt mange kunder, om de er blevet syge og med hvilke symptomer, de er blevet syge. Svarene skal databehandles, før vi endeligt kan konkludere, om teorien om en nedkølingsfejl holder.

- Samtidig kan vi konkludere, hvilken type forgiftning der er tale om. Samt oplyse om, hvor mange der er blevet syge, siger han.

- Først når alt data er behandlet, har vi et sikkert grundlag, som vi kan give virksomheden en sanktion ud fra.

Kokkens Hverdagsmad ligger i Slagelse og er en del af Catering Danmark, som også ejer Smageriet, Kokken & Jomfruen og Kokken & Co.

