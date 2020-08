Minister inddrages i sag om tisseri i busk

Tirsdag beskrev Ekstra Bladet, hvordan medarbejderne på Randers Bageri benyttede en busk i stedet for et toilet - hvorefter de uden sæbe kunne skylle hænderne indenfor - i en vask, hvorfra spildevandet løb ned i en kasse, hvor det blev brugt til at rengøre dejkrogen.

Se også: Ulækkert bageri lukker lokum: Brug busken

- Uhørt, ulækkert. Undgå for alt i verden at spise brød derfra, hvis du vil undgå at blive syg, opfordrer fødevareekspert Orla Zinck.

Sagen får nu Dansk Folkepartis fødevareordfører Lise Bech til at rejse sagen over for fødevareminister Mogens Jensen (S).

Hun siger, at hun er bestyrtet over, at virksomheden ikke er blevet lukket.

- For Dansk Folkeparti var det en vigtig del af fødevareforliget fra 2018, at der blev bedre mulighed for netop at lukke den slags virksomheder, så jeg er meget utilfreds med, at det ikke er sket med det samme, siger hun.

Derfor stiller hun tre spørgsmål til ministeren:

'Kan ministeren forklare hvordan det kan lade sig gøre, at Fødevarekontrollen besøger en virksomhed – Randers Bageri – hvor de ansatte ikke har mulighed for at besørge på et toilet men henvises til at gå uden for i en busk, ligesom brugt håndvaskvand bruges til at ”rengøre” redskaber og der optræder stribevis af andre overtrædelser - uden at virksomhed lukkes?'

'Mener ministeren ikke set i lyset af sagen om Randers Bageri, at der er grund til igen at se på mulighederne for at lukke virksomheder, der producerer under vilkår, der må betragtes som direkte sundhedsskadelige?'

'Mener ministeren det er tilfredsstillende, at myndighederne ikke har kunnet lukke en virksomhed, hvis produkter en fødevareekspert direkte fraråder at indtage med henvisning til virksomhedens generelle hygiejnestandarder?'

Randers Bageri har forbindelser til det konkursramte Århus Bageri, der delte adresse med Grimhøjmoskéen og for år tilbage var involveret i den arabiske fladbrødskrig i Østjylland, hvor en række bagerier med mafialignende metoder - herunder brandattentater - kæmpede om markedsandelene.