Movia i grim brøler: Kvinde fik busbøde før hun steg på

Trafikselskabet skal bøde 10.000 kroner for at give en uskyldig passager en busbøde på 750 kr.

De fleste, der rejser i den kollektive trafik, har oplevet, hvordan kontrollører uddeler bøder til højre og venstre, uden at passagerne får mulighed for at forklare sig.

En forholdsvis ny praksis, som bl.a. Forbrugerrådet Tænk skarpt har kritiseret, fordi der kan være tilfælde, hvor folk har en god undskyldning for ikke at kunne vise en billet.

Kontrollørernes manglende konduite oplevede en kvinde på den hårde måde, da hun en aften steg på bussen på vej hjem fra sit job på Hvidovre Hospital.

14 sekunder

Ved indstigningen var tre-fire andre passagerer bag hende, så da hun lige skulle finde sit rejsekort, fik hun lov af chaufføren til at træde til side og finde det frem fra sin pung.

'Kl. 21:27:46 - 14 sekunder efter bussen afgik fra stoppestedet - checkede hun ind,' fremgår det af sagen fra Ankenævnet for Bus, Tog og Metro.

Men kl. 21:28:10 - altså 24 sekunder efter, hun var tjekket ind, stod der pludselig en kontrollør og bebrejdede hende, at hun ikke var tjekket ind ved indstigning.

Ifølge de rigide rejseregler skal man tjekke ind straks ved påstigning.

Kold som lokumsbræt

'Kontrolløren behandlede hende som en kriminel og uden tilladelse tog rejsekortet ud af hendes hånd ..,' klagede hun til ankenævnet.

Også rystede medpassagerer forsøgte at forklare kontrolløren, at kvinden faktisk havde oplyst chaufføren om, at hun blot skulle finde sit rejsekort.

Men han var kold som et lokumsbræt og stak hende en bøde på 750 kroner.

Orkede ikke

Et par dage efter klagede hun til Movia, der som andre selskaber arbejder med den førnævnte nultolerance i kontrolsituationen. Folk skal have bøder uanset hvad. Og så må de efterfølgende gå den lange skriftlige klagevej til selskabet, hvis der er noget, de er utilfredse med.

Men selvom kvinden nøje forklarede, hvad der var sket, orkede Movias klagecenter ikke engang at høre chaufføren og kontrolløren om, hvad der var hændt.

Bøde otte minutter før

Selskabet fastholdt bare, at hun skulle til lommerne. Sagsbehandling var så lemfældigt at Movia på grund af sjusk påstod, at hun var blevet pålagt bøden kl. 21:19:23. Altså mere end otte minutter før, hun steg på.

Movia tabte og skal betale 10.000 kr. til ankenævnet, som blandt andet kritiserer selskabet for ikke at spørge chauffør og kontrollør, ligesom Movia bl.a. får kritik for i sin 'sagsbehandling har baseret sine afgørelser på et fejlagtigt kontroltidspunkt'.

Movia: Vi beklager

- Det var en fejl, at vi ikke hørte chaufføren og kontrolløren, og det beklager vi, siger Movias kommunikationsdirektør, Camilla Struckmann.

- Men forklar lige; hvorfor orkede I ikke engang at tale med jeres egne kolleger?

- Det gør vi faktisk i mange sager, men her skete der en fejl. Så vi strammer op og indskærper, at det skal vi gøre. Det er en beklagelig fejl.

