Mug i massevis af rugbrød

Årets formentlig største tilbagetrækningssag er en realitet: Danskerne risikerer at sætte tænderne i muggent rugbrød, advarer fødevaremyndighederne.

Ikke færre end 78.000 rugbrød tilbagekaldes.

Ekstra Bladet har modtaget mails fra flere læsere, der har købt det mugne brød. Dette brød købt i Rema1000 i Ejby er ifølge datomærkningen holdbart til i morgen, den 19. september. Læseren klagede den 15. september til Schulstad, men først i dag trækkes produkterne tilbage. Foto: Privat

Afsløring: Her kribler og krabler kakerlakker hos Schulstad

Der er tale om:

Skovmand (Solgt overalt)

Kondi Karl Rugbrød (Solgt overalt)

Levebrød Kernegrov (Solgt overalt)

Schulstad Schwarzbrød (Solgt i COOP-butikker landet over)

COOP Schwarzbrot (Solgt i COOP-butikker landet over)

Coop X-tra Mørkt rugbrød i skiver (Solgt i COOP-butikker landet over)

Coop Schwarzbrot (Solgt i COOP-butikker landet over)

Coop Solsikkerugbrød (Solgt i COOP-butikker landet over)

Rema 1000 Schwarzbrød (Solgt i REMA1000-butikker landet over)

REMA 1000 Groft Rugbrød (Solgt i REMA1000-butikker landet over)

Rema Solsikkerugbrød (Solgt i REMA1000-butikker landet over)

Rema Hørfrø Rugbrød (Solgt i REMA1000-butikker landet over)

Rema Schwarzbrød (Solgt i REMA1000-butikker landet over)

Møllesten Solsikkerugbrød i skiver (Solgt i Lidl-butikker landet over)

Møllesten Kernerugbrød (Solgt i Lidl-butikker landet over)

Lantmännen Schulstad A/S har haft fejl i produktionen og konstateret mug på flere af sine egne prøver, ligesom der er kommet kundeklager.

- Vi har fået cirka 20 forbrugerhenvendelser, som vedrører mug på rugbrød, siger Tine Greve, kommunikationschef hos Lantmännen Schulstad.

- Hver gang reagerer vi prompte ved tjekke de referenceprøver, som vi selv udtager af alt det brød vi bager. Vi undersøger, om brødet har samme fejl, som forbrugerne oplever, og vi holder brødet under skarp observation, siger hun.

- Hvis ikke vi ser samme fejl, reagerer vi ikke nødvendigvis med en tilbagekaldelse. Mug kan nemlig også ved eksempelvis berøring fra forbrugeren. Men også i denne sag fulgte vi referenceprøverne tæt og så faktisk mug vokse frem noget tid efter, at forbrugere oplyste om deres oplevelse. Derfor tilbagekaldelsen. Vi beklager sagen, siger Tine Greve.

'Risikoen for forekomst af mug gør produkterne uegnede som fødevarer. Fødevarestyrelsen råder forbrugerne til at levere produkterne tilbage til butikken, hvor de er købt, eller at kassere dem.'

Læs mere om hvilke specifikke typer rugbrød, der er tale om hos Fødevarestyrelsen.

Ekstra Bladet har spurgt brødproducenten, hvor mange ton, tilbagetrækningen vedrører, samt om, hvorfor man først trækker produkterne tilbage i dag den 18. september, når kunder klagede over mug i brødet allerede den 15. september eller tidligere.

Opdateres...

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det er ikke ligefrem første gang, brødfabrikken forsyner danskerne med muggent brød. Her er uddrag af artikler om tidligere tilbagetrækninger:

Se også: Kunder brokker sig: Mug på brødet

Se også: Schulstad trækker rugbrød tilbage

Se også: Schulstad tilbagekalder muggent rugbrød

Fødevarestyrelsen advarer: Smid rugbrødet ud med det samme

Se også: Metalstykker i rugbrød fra Schulstad