Myndighed advarer: Dette hundefoder er farligt

Et højt antal danske hunde kan være i fare

Hundefoderproducenten Hill’s Pet Nutrition tilbagekalder et stort parti dåsemad til hunde, efter der er fundet forhøjede mængder af D-vitamin i vådfoder fra virksomheden.

Produkterne er solgt hos dyreklinikker i hele Danmark og kan give alvorlige helbredsproblemer.

Symptomer på D-vitaminforgiftning kan være nedsat appetit og vægttab samt øget tørst, savlen og vandladning. D-vitamin-forgiftning kan i alvorlige tilfælde medføre nyresvigt.

Fødevarestyrelsen opfordrer hundeejere til at kontakte deres dyrlæge, hvis deres hund har spist vådfoder fra Hill's Pet Nutrition og har symptomer på D-vitaminforgiftning.

Her kan du se, hvilke typer hundemad, som Hill-s Pet Nutrition tilbagekalder:

Hill's Prescription Diet Canine k/d 370 g

Hill's Prescription Diet Canine i/d 360 g

Hill's Prescription Diet Canine z/d 12 x 370 g

Hill's Science Plan Canine Mature Adult Chicken 370 g

Producenten er flov. På sin hjemmeside skriver Hill's Pet Nutrition:

'Vi holder utroligt meget af hunde og katte og engagerer os i at levere sikre produkter af høj kvalitet til kæledyrsejere. Hill’s har identificeret og isoleret fejlen og har igangssat kontrolforanstaltninger for at forhindre lignende tilfælde i fremtiden. Udover den nuværende sikkerhedsprocess, har vi yderligere tilføjet vores egne test af ingredienser.'

Læs mere hos Fødevarestyrelsen eller hos producenten.