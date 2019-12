Netto-butik i muggen ostebrøler: Får bøde på 60.000 kroner

Cirka 150 gange om året advarer myndighederne mod fødevarer med søm, metalsplinter, plastikstykker, glasskår, listeria og salmonella, mug og fordærv.

Disse madvarer skal omgående fjernes fra butikkerne, men ligegyldighed og slendrian i fødevareerhvervet fører til, at mange af de farlige eller ulækre fødevarer alligevel ender med at blive solgt til forbrugerne.

I en ny sag har Netto i Skibby på den sjællandske halvø Hornsherred netop af Fødevarestyrelsen fået en bøde på 60.000 kroner.

Muggen ost i reolen

I november stod det nemlig klart, at flere partier Løgismose Let Knas-ost var mugne, så butikkerne fik besked på at fjerne dem omgående.

Det skete ikke i Skibby. Ved en fejl fjernede personalet nemlig de forkerte oste, viser overvågningsbilleder fra butikken, så der var stadig mugne oste i kølereolen, da Fødevarekontrollen efter tip fra en forbruger kom på besøg.

'Jeg er ked af, jeg har taget de forkerte oste. Fremover vil jeg være mere grundig ved en tilbagetrækning,' sagde butikschefen til Fødevarekontrollen, som kvitterede med den store bøde og en vred smiley.

