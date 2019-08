Netto ville ikke fjerne gammel rullepølse

Se engang denne rullepølse. Den havde sidste anvendelsesdag 10. april 2019.

Alligevel forsøgte Netto på Søagervej i Holbæk at sælge den til kunderne.

Nu kunne man så tro, at den et eksempel blandt få, men nej.

Ekstra Bladet har efter tip fra et landsdækkende korps af frivillige datojægere afsløret, at en række supermarkeder trods løfter om at rydde op stadig flyder med gammel mad, der i værste fald kan være farlig for især ældre, gravide og svagelige.

Datojægere raser: Disse butikker er fyldt med gammelt kød

Tilbage til rullepølsen i Holbæk-butikken, som også solgte spegepølse holdbar til december 2018. Og snacks, som blev for gamle sidste sommer. I alt flere hundrede gamle madvarer, som Ekstra Bladet den 17. april købte for at dokumentere omfanget.

Forsøgte uden held

Flere kunder havde inden de kontaktede avisen forsøgt at få butikkens personale til at rydde op. Uden held.

- Jeg har mindst fire gange henvendt mig til de ansatte, fordi kød, fjerkræ, fisk og og brød for længst havde overskredet sidste holdbarhedsdato. Hver eneste gang har de trukket på skuldrene uden at rydde op. Det er uansvarligt, ulækkert, og vel egentlig også farligt, vurderer den 35-årige sygeplejerske, Ann-Sofie Uldall

En lokal forretningsmand, som ikke ønsker sit navn i avisen, fortæller:

- Da min kone og jeg besøgte butikken 13. april, var brødet mange dage for gammelt. Alligevel stod en medarbejder og fyldte nyt brød oveni. Han fulgte ikke mit råd om først at rydde op. Den var også helt gal med kødvarerne, især pålægget. Rullepølse havde sidste anvendelsesdato 10. april, fortæller han.

- Jeg sagde også til den yngre mandlige medarbejder ved kassen, at den var helt gal. Dertil svarede han, at han udmærket vidste det. Men han virkede totalt ligeglad, men mumlede noget om, at der på et tidspunkt ville blive taget hånd om problemet, siger han.

Men der blev ikke ryddet op.

Da Ekstra Bladet gennemgik rodebutikken 17. april solgte Netto fortsat masser af gammel mad, eksempelvis de rullepølser, som forretningsmanden den 13. april påpegede var for gamle.

Læs her om hvilke supermarkeder, der solgte gammel mad og hvilke kæder, der ifølge undersøgelsen er datodukse.

Der er nu blevet ryddet op i Netto i Holbæk. I dén grad. Sidste mandag solgte butikken hamburgerryg til stærkt nedsat pris, selv om det var holdbart til mandag i denne uge.

Netto vil være sikker på ikke at brænde inde med halvgammel mad, så pålæg sælges 6. maj til nedsat pris, selv om det er holdbart til 13. maj. Privatfoto.

Netto: Vi skal tage alle henvendelser seriøst Thomas Clement, regionschef i Netto, Hvordan kan det være, at der i Holbæk fandtes eksempelvis pølse og chips, som udløb i december 2018. Og snacks, som udløb i september 2018. Og rullepølse med sidste anvendelsesdato 10/4 2019. Og laks med sidste anvendelsdato 5/4 2019? ’Jeg er meget ærgerlig over det, for der er ingen tvivl om, at det, I har fundet i jeres ene stikprøve, er uacceptabelt og ikke i tråd med de klare retningslinjer, vi har. Selvom vi aldrig kan undgå en svipser, skal vi ganske enkelt gøre det bedre end her, svarer han i en mail. Ekstra Bladet spurgte også: Kan I forstå, hvis de giver nogen anledning til at tro, at datovarer fortsat ikke har høj prioritet? Men han afviser, at der skulle være generelle problemer. - Fødevaresikkerhed har den højeste prioritet, og vi er tilfredse med, at vi i Netto altid er helt i top blandt samtlige kæder i landet, hvad angår elite-smileys, hvilket vidner om, hvor hårdt vi og vores dygtige medarbejdere arbejder med området. Derfor ærgrer de stikprøver, hvor det rent faktisk er lykkedes jer at finde noget, da de ikke repræsenterer den standard, vi både har og ønsker i Netto. Ekstra Bladet har også bedt om svar på, hvorfor personalet i Holbæk har været så hårdt spændt for, at de ignorerer kunder, som henvender sig med klager over gamle madvarer. - Naturligvis skal vores personale tage alle henvendelser fra kunder seriøst, og det gælder også i den pågældende butik, hvilket selvfølgeligt er muligt, skriver Thomas Clement.

