Norsk jul i fare: Danmark kan næppe hjælpe

Coronapandemien forventes at medføre udbredt mangel på ribbenstege i Norge til jul.

- Vi frygter, at der bliver udsolgt af norske ribbenstege før jul, siger Bård Gultvedt, direktør i Kiwi- og Meny, til Nettavisen.

Også Coop forventer knaphed.

For de norske forbrugere har allerede spist de norske svin. De plejer at tage på ture til især Sverige, men også Danmark, og grænse-handle billigt svin, men det har de undladt i år på grund af corona.

Så nu må Norge forsøge at importere fra bl.a. Tyskland og Danmark. De er langt dyrere toldbelagte stege end de norske.

Ingen dansk nødhjælp

Men hos danske Danish Crown, en verdens største eksportører af grisekød, tør pressechef Jens Hansen bestemt ikke lovet noget.

- Nordmændene (Supermarkedskæderne, red.) er selvfølgeligt meget velkomne til at ringe, men jeg er langt fra sikker på, vi kan hjælpe, for der er generelt en enormt stor efterspørgsel på ribbensstege op til jul, og vi sætter stor pris på at være leveringsdygtige til vore primære kunder, som eksempelvis er den danske detailhandel, siger han.

Den danske svineeksport til Norge er yderst begrænset, for landet lægger en høj straftold på udenlandsk kød, hvilket gør det voldsomt meget dyrere for norske forbrugere end lokalt norsk kød.

Så lykkedes det Norge at skaffe eksempelvis tysk kød, må forbrugerne til lommerne.

Dygtigt u-land

Norge er på fødevareområdet på mange måder et u-land, hvor der med jævne mellemrum mangler ekempelvis smør i højtiderne. Alligevel er nordmændene ekstremt dygtige til at tjene milliarder på hårdt forarbejdede levnedsmiddel-brands.

Således har den norske gigant Orkla i Oslo for længst opkøbt engang danske Kim's, Beauvais, Bähnke, Den Gamle Fabrik, Odense Marcipan og Havre Fras, mens konkurrenten Agra i samme by har ædt Stryhn´s Leverpostej, Graasten Salater, K-Salat, Jensens Køkken og Langelænder Pølser.