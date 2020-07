Nul oprydning: Rema med 1000 dage for gammel mad

En Rema 1000, der havde 1000 dage for gammel mad på hylderne, orkede ikke at rydde op

Forleden kunne Ekstra Bladet skrive, at Rema 1000 i Allerød solgte fødevarer, der for længst havde overskredet sidste holdbarhedsdato med 1000 dage.

Se også: 1000 dage for gammel mad i Rema1000

’Ikke godt nok. Vi gør indsats,’ lovede butikken til Fødevarekontrollen.

Men en ny kontrolrapport afslører, at man alligevel ikke rigtig orkede at rydde op.

Ved et kontrolbesøg i torsdags fandt Fødevarekontrollen nemlig igen et arsenal for gamle madvarer, eksempelvis masser af gammel Peter Larsen-kaffe, som også ved det forudgående kontrolbesøg var for gammel.

Derudover fandt man blandt andet dessertkirsebær, der var fire måneder for gamle, og kyllingepølser og oksekødpølser, der havde overskredet den sidste anvendelsesdato.

’Købmand mener at forretningen var gennemgået for udløbne varer. Vi gør det (rydder op, red.) igen,’ lovede købmanden igen uden at gøre det.

- Det er selvfølgelig ekstremt beklageligt, at der ikke var rettet op på forholdene, og købmanden er meget ked af det, der er sket. Og alle mulige forklaringer nytter intet, for kunderne skal have tillid til os, og her er sket fejl, der ikke må ske, så det er beklageligt, og vi strammer op, lover Jonas Schrøder, kommunikationschef i Rema 1000.

Læs kontrolrapporterne her og her.