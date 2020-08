Ny afsløring: Burger Shacks nye kvalitetschef bag farligt griseri

Nu bliver det godt igen, lovede Burger Shack forleden.

Det skete, efter at Ekstra Bladet havde beskrevet, hvordan fødevarekontrollen i en storstilet razzia havde afsløret 30 lovbrud. Man snød systematisk kunderne og sjuskede med hygiejnen og madens temperaturer.

Lover smil i Smilets By

Men fra på tirsdag skal en ny kvalitetschef, Solvejg Haakonsen, med 20 års erfaring som bl.a. kvalitetschef i den aarhusianske pålægsproducent Defco, sørge for at genvinde kundernes tillid og de glade smileyer, oplyser burgerkæden med hovedkontor i Smileys By.

Men spørgsmålet er, om hun nu også er den helt rigtige til opgaven, sådan som burgerkædens nye direktør, Lars Hviid, lovede i dagspressen.

Ekstra Bladet har søgt aktindsigt i myndighedernes kontrolrapporter fra Defco fra maj 2008 til august 2020 - den periode, hvor Solvejg Haakonsen har haft ansvar for fødevaresikkerhed i virksomheden.

Erfaren fødevaresynder

Det viser sig, at hun trækker et spor af yderst uheldige fødevaresager efter sig.

Kontrolrapporterne dokumenterer, at der igen og igen har været problemer med listeria i kødet og med beskidt kondensvand, der kunne dryppe ned på pålægget med risiko for fødevaresikkerheden.

Der har også været problemer med salmonella, rottesikringen, dårlig vedligeholdelse og ringe rengøring.

Magtfuld dronning

Og Solvejg Haakonsen - som ifølge ansatte hos Defco omtales 'Dronningen' på grund af sin magtfulde position - havde det faglige ansvar, da Defco forrige år på en skandaløs måde forsynede Rema1000's kunder med pålæg indeholdende metalspåner, der kunne gøre skade i mund, svælg og tarme.

Noget som udløste en bøde ledsaget af en smiley så vred, at den snart sagt blødte fra munden. Defco blev også i 2013 involveret i den såkaldte hestekødsskandale, men benægtede at have solgt hest som oksekød.

Pålægs-metalsplint-mix: I stedet for at smide en kasse ud forurenet med metalsplinter blev kassen sat på køl og indholdet anvendt til Pålægsmix, som endte i munden på Remas kunder.

Løj om elitesmiley

Så sent som for få uger siden fik Defco hele seks sanktioner for brud på fødevareloven. Blandt andet, fordi der var beskidt, fordi der ikke var sikret mod skadedyr, og fordi der igen igen hang beskidt kondens over kød.

Mens fødevarekontrollørerne så på, gik medarbejderne febrilsk i gang med at dække kødet til med store plastikposer.

Alligevel løj Decfo indtil tirsdag morgen på sin hjemmeside med at have gjort sig fortjent til elitesmiley for perfekt hygiejne. Denne elitesmiley forsvandt først, da Ekstra Bladet stillede kritiske spørgsmål.

Ekspert: Håbløst og uprofessionelt

Fødevareekspert og bromatolog Orla Zinck vurderer, at Burger Shack med ansættelsen af Solvejg Haakonsen får vanskeligt ved at få kæden på ret køl.

- Det forekommer håbløst og uprofessionelt, at Burger Shack hyrer en kvalitetschef med en så ringe historik, når det handler om kvalitet og fødevaresikkerhed, siger Orla Zinck.

- For det er jo almindeligt kendt i fødevareindustrien, at Defco i mange år har haft elendigt styr på egenkontrollen, så hvis Burger Shack virkelig ville forbedre sig, burde man have ansat en erfaren levnedsmiddeltekniker som kvalitetschef, siger han.

- Men en god kvalitetschef med et godt omdømme og en god track record er ekstremt dyr på lønbudgettet, siger Orla Zinck, som heller ikke mener, at Defco er kendt for høj kvalitet og dyrevelfærd - nøgleord, som Burger Shack vil fortsætte med at markedsføre sig med.

Burgerboss: Vil ikke begå samme fejl Hverken Defco, den nye burgerboss Lars Hviid eller kvalitetschef Solvejg Haakonsen vil stille op til interview, men Hviid skriver i en mail: 'Burger Shack har siden Fødevarestyrelsens besøg i juli tryktestet vores interne kontrol og allerede nu fået vores glade smileyer tilbage i en række restauranter (tre ud af 15, red.). Vi har derudover ansat en ny kvalitetschef, fordi vi ikke vil begå de samme fejl igen, og fordi vi ønsker at højne vores medarbejderes viden om fødevaresikkerhed. Vores nye kvalitetschef har mange års erfaring i at samarbejde med Fødevarestyrelsen, og hun kommer med praktisk erfaring, dyb teoretisk viden og gode anbefalinger.'

Kvalitetschefens synderegister Ekstra Bladet har søgt aktindsigt i Fødevarekontrollens rapporter fra Defco i Solvejg Haakonsens tid som hygiejneansvarlig. Tirsdag får hun ansvaret hos Burger Schack. Her er et resumé: 30-06-2020: Rottefare

Ingen skadedyrsikring af afløb. 30-06-2020: Beskidt

I emballeringsrum flød det med produktrester, brune og sorte belægninger på gulvet. Vandansamlinger flere steder. 30-06-2020: Beskidt dryp på kød

Rustne rør over kødet og skidt og kondens i loftet over uemballeret kød. 30-06-2020: Fri adgang for skadedyr

Ved dør til udendørsområde i modtagelsesrum ses spække mellem dør og gulv på ca. 3 cm, hvor der kunne ses lys. 30-06-2020: Beskidt

Snavset over et bord, hvor der blev blandet ingredienser. Mørke belægninger på krydderiemballager. Der var omfattende rustdannelse på flere trucks. 30-06-2020: Beskidte håndværkere

Håndværkere rendte rundt i råvareafdeling i ikke sterilt uegnet tøj på nær kødet. 24-03-2018: Bøde

'Bøde på 80.000 kr. for markedsføring af farlige fødevarer,' skriver Fødevarekontrollen. Defco havde været i gang med at fræse metalskruer ud fra en maskine, som skar kødstykker. Metalsplinter faldt ned i en kasse på gulvet til opsamling af pålægsrester til produktet Pålægsmix. Blev solgt til Rema. 02-03-2016: Beskidt dryp på kød

Kød kunne forurenes med kondensdryp. 05-12-2014: Beskidt dryp på kød

Kødprodukter kunne blive forurenet af kondens i løftet i både kølerummet og i pakkelinjen. 26-02-2013: Temperatur-sjusk

Der var rod med målingen af temperaturer på noget kød. Et afløb var tilstoppet, og der var problemer med kondensdryp. 20-01-2012: Listeria i kød

For meget listeria i nogle produkter. 03-11-2011: Kontrollerede ikke varer

Kunne ikke bevise at have udført kontrol af varer, der forlod fabrikken. 17-10-2011: Listeria i kød

En ud af fem prøver viste sig at indeholde for meget listeria, selvom Defco havde forsøgt at løse det problemet. 04-10-2011: Alarmerende listeria-forekomst

Fem ud af fem prøver af kød i supermarkederne viste sig at være med masser af listeria. Grænseværdien er 100 cfu (enhed som anvendes inden for mikrobiologi ved bestemmelse af antal mikroorganismer (bakterier eller gærsvampe) i en prøve, red.) pr. gram, men fire ud af fem prøver indeholdt '300 cfu/g helt op til 3.800 cfu/g,' skriver Fødevarekontrollen. 22-04-2010: Salmonella

Salmonella i et produkt. 30-07-2008: Beskidt

Kød ikke beskyttet mod forurening. Stativer med pølserne var beskidte. Stor kasse med chorizopølser var beskidt. 23-06-2008: Indskærpelse

Kød ikke beskyttet mod forurening. Kødrester på et rustent og snavset stativ. En maskine, der skulle bruges til at sterilisere udstyr, var ikke i funktion. Kilde: Fødevarestyrelsen Vis mere Luk

