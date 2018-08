Ny afsløring: Paradis-iskiosker gemmer sig for Fødevarekontrollen

I sidste uge kunne Ekstra Bladet beskrive, hvordan en af Paradis-kædens største franchisetagere, Muhammad Tayyab, har fået en bøde på 5.000 kroner for at gemme en kritisk og uhygiejnisk kontrolrapport for de kunder, som i disse uger dagligt står i kø til iskiosken på Vesterbro Torv, København.

Artiklen fik en læser til at tippe Ekstra Bladets Maddetektiv om, at det kunne stå endnu værre til på Østerbro i samme by, hvor en anden stor franchisetager, Abdul Manan, driver Paradis-filialer.

Tippet gik på, at Abdul Manan bryder loven ved helt at have undladt at registrere to iskiosker hos Fødevarestyrelsen, som derfor ikke har kontrolleret hygiejnen i Paradis på adresserne Trianglen 7 samt Østerbrogade 134.

Iskiosken på Østerbrogade havde undladt at registrere sig hos Fødevarestyrelsen, så der hang ingen kontrolrapport i indgangspartiet. Foto: Philip Davali.

Ekstra Bladet besøgte kioskerne – og den var god nok.

På Østerbrogade var der slet ingen kontrolrapport oppe at hænge i indgangspartiet, og på Trianglen havde man ophængt en stærkt forældet og misvisende to år gammel elite-kontrolrapport fra en helt anden Paradis-iskiosk.

Heller ikke på Fødevarestyrelsens Findsmiley-hjemmeside kunne man slå butikkerne op.

Der blev foretaget to prøvekøb for at se på kassebonerne hvilken eller hvilke virksomheder, som driver de to iskiosker.

Iskiosker under konkurs

Ifølge kvitteringerne drejer det sig om et selskab, der er under konkurs. Det tilhører en forhenværende franchisetager, som ikke kunne få kioskerne til at løbe rundt.

Iskiosken på Trianglen, Østerbro havde ophængt en to år gammel Elitesmiley-kontrolrapport fra en helt anden iskiosk. Foto: Philip Davali.

I virkeligheden er det aktuelt franchisetager Abdul Manans firma, som siden maj i år har drevet de to kiosker, oplyser Paradis’ hovedkontor til Ekstra Bladet

Så bonnerne strider med momsbekendtgørelsen idet de indeholder forkerte oplysninger: Kunderne får udstedt bonner påført et andet selskab end det, de faktisk handler med.

- Dybt beklageligt

Paradis’s kommercielle direktør Søren Falck Hansen indrømmer også, at de to iskiosker ikke var tilmeldt fødevaremyndighederne.

- Det er en dybt beklagelig fejl, at forretningerne ikke blev registreret hos Fødevarestyrelsen, hvilket derfor øjeblikkeligt er sket.

Denne registrering skete få halve timer efter, Ekstra Bladet henvendte sig.

Ikke den rigtige måde

- Forklaringen er, at franchisetagerne faktisk ringede til Fødevarestyrelsen og derefter forventede, at forretningerne var registrerede og ville få tilsyn. Det var ikke den rigtige måde at gøre det på, hvilket vi burde have vidst, siger Søren Falck Hansen.

Sagen er den, at Fødevarestyrelsens telefoniske såkaldte kunderådgivning i årevis udtrykkeligt har oplyst om, at registreringer udelukkende kan ske via en formular på Fødevarestyrelsens website.

- Man kan ikke ringe ind og registrere en virksomhed. Det oplyser vi meget klart om, så det er vanskeligt at forstå, hvordan virksomhedens ejer har fået det indtryk, at man kunne registrere sig telefonisk, siger sektionsleder i Fødevarestyrelsen, Martin Birk Hansen

Fødevarestyrelsen oplyser, at iskioskerne snart vil få kontrolbesøg.

Søren Falck Hansen forklarer, at de fejlagtige oplysninger på kvitteringerne skyldes det en simpel it-fejl, som nu er rettet.

- Transaktionerne er tilgået den relevante virksomhed, siger han.

- Vi er kede af den forvirring, der har været i forbindelse med overrdragelsen fra den tidligere virksomhed. Vi arbejder for at få bragt tingene i orden. Vi har intet forsøgt at skjule, siger Abdul Manan gennem sin forretningspartner Osman Saleem.