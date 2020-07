Ny grotesk afsløring om Burger Shack

Forleden kunne Ekstra Bladet afsløre, hvordan gourmet-fastfoodkæden Burger Shack havde spillet hasard med kundernes helbred og tillid ved at byde dem en menu af gammelt kød, markedsføringsfup dertil dårlig hygiejne.

En vigtig ingrediens i opskriften på succes i Danmarks hurtigst voksende burgerkæde har været at markedsføre sig med, at der er eksklusivt dansk Wagyu-oksekød i bøfferne

33 procent

Direktøren havde i en reklamevideo givet det indtryk, at andelen af Wagyu udgjorde hele 33 procent. Noget, der kostede en bøde for fup.

Over for Fødevarekontrollen reducerede man så andelen 7-15 procent, men myndighederne fastslog, at kødet til mange hundrede kr. pr. kg udgjorde sølle 1 procent.

0,0 procent

Men Ekstra Bladet kan i dag referere til en ny kontrolrapport fra Burger Shacks leverandør, slagteriet Cater Food, som afslører, at Wagyu-procentdelen i nogle tilfælde er 0,0 procent.

- Vi fandt eksempler på, at, at der slet ikke indgik Wagyu-kød i blandingen, hvilket selvfølgelig er vildledende, siger Michael Rosenmark, chef for Fødevarestyrelsens Rejsehold.

Bøde for fup

Så nu har også slagteriet, som pure nægter at besvare spørgsmål fra denne avis, fået en bøde - på 20.000 kr. - for fup.

Og ikke nok med det det.

Der er ikke kun dansk kød i bøfferne, som Burger Shack og slagteriet praler med.

Hollandsk halalkød

Fødevarerejseholdets razzia på slagteriet afslører, at der også kan være iblandet halaloksekød fra Holland, der er kendt for at forsyne Europa med endog meget billigt oksekød fra udtjent malkekvæg.

Og når der så endelig anvendes meget små mængder Wagyu-kød (cirka 1 procent) i de såkaldte 'friske bøffer', er der tale om dybfrostkød, som optøs, hvorefter det nær udløbsdatoen genindfryses ude i burgerbarerne.

Det afslører kontrolrapporten, som endnu en gang sår tvivl om sikkerheden ved at spise burgere fra Burger Shack.

Cater Food har nemlig ifølge Fødevarekontrollen slet ikke at kunnet fremvise den lovpligtige analyse, der beviser, hvornår og ved hvilke temperaturer kødet bliver dårligt. Også det fik slagteriet en sanktion for.

De 'danske' bøffer kan indeholde hollandsk halal-oksekød og slet ikke noget af de dyre danske Wagyu-kød. Foto: Fra kontrolrapport

Bukkede under for pres

Under den landsdækkende razzia i Burger Shack-filialerne tidligere på måneden kontaktede burgerkædens ledelse slagteriet Cater Food med appel om at lempe kravene om, at oksekødet skulle opbevares ved højst to grader - og gennemsteges.

For Fødevarekontrollen var af hensyn til kundernes sikkerhed på nakken af Burger Shack, der ofte opbevarede kødet ved for høje temperaturer, hvorefter man undlod af gennemstege det som krævet.

Kontrolrapporten viser, at Cater Food uden at foretage de fornødne analyser bare ændrede kravet om gennemstegning til en 'anbefaling' - og uden videre bl.a. forhøjede opbevaringstemperaturen til fem grader.

- På ingen måder i orden

- Det er på ingen måder i orden, at Cater Food ændrer på holdbarheden og gennemstegningskravet, blot fordi en kunde beder om det, fastslår Michael Rosenmark, Fødevarerejseholdet, som fratog Cater Food sin elitesmiley.

- Det skal baseres på viden; altså dokumentation i form af eksempelvis bakteriologiske tests, hvor man konkret analyserer kødets kimtal over flere dage ved eksempelvis en opbevaringstemperatur på to grader, siger Rosenmark.

- På et tidspunkt vokser bakterieforekomsten til et uacceptabelt niveau, et såkaldt kritisk niveau. Nu kender man kødet og kan derfor deklarere produktet så kimtallet ved udløb af holdbarhed ikke overstiger det uacceptable niveau.

Burgerboss: Kunderne er blevet svigtet

Burger Shack oplyser gennem et krisehåndterings-pr-bureau at være overrasket over, at kødet ikke er i orden.

Burger Shack oplyser, at de har købt og betalt for Wagyu-kød og udelukkende oksekød fra tre danske producenter og henviser dermed til Cater Food, som ikke svarer Ekstra Bladet.

'Vi kan naturligvis ikke have tillid til en leverandør, der ikke overholder vores aftale,' siger Christoffer No Kjærholm, direktør i Burger Shack.

Så han vil undersøge sagen for at 'komme til bunds i, hvor mange gange de og kunderne er blevet svigtet af leverandøren'.