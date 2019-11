Ny mega-bøde: Peter Norvig afsløret som piratmægler

'Tusculum'.

Det er navnet på den pragtfulde Bagsværd-villa, som mæglerkongen Peter Norvig og hustruen, Hanne Nørrisgaard, i 2013 måtte sælge til spotpris - hårdt presset af finanskrisen.

Tusculum er også navnet på en stenrig romersk by fra kejsertiden, som i dag ligger i ruiner - ligesom kendisparrets engang så storslåede mæglerimperium.

Nyt lavpunkt

Mens mange troede, at Peter Norvigs nedtur nåede et absolut lavpunkt i fjor, da han på grund af dårlig opførsel blev frakendt retten til at kalde sig ejendomsmægler, kan Ekstra Bladet i dag fortælle, at det ikke stoppede der.

Peter Norvig er netop blevet afsløret som piratmægler.

Et udtryk, der bruges om personer, som i strid med loven og sandheden udgiver sig for at være betroede ejendomsformidlere.

Men sådan en mæglertitel gjorde Norvig sig ikke længere fortjent til, for han har ' gentagne gange udvist en sådan forsømmelse i udøvelsen af sin virksomhed som ejendomsmægler, at Peter Norvig ikke i fremtiden ville kunne udøve virksomheden som ejendomsmægler på en forsvarlig måde,' fastslog Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere for et år siden.

Velbegrundet frygt

Det viser sig, at nævnets frygt for fortsat dårlig opførsel var velbegrundet.

Og det viser sig også, at selv nævnets hårdeste straf - fratagelsen af mæglertitlen - ikke kunne stoppe Norvig.

I frakendelsesperioden på et år fortsatte han med at bruge den beskyttede titel - og han fortsatte sin årelange ulovlige praksis med at nøle med at returnere folks depositummer, når handler går i vasken.

Det viser en ny sag fra disciplinærnævnet, som af egen drift besluttede også at føre en sag mod Norvig for at smykke sig med de lånte fjer.

Kunderne, som klagede, var det par, som havde troet på Norvigs påstand om, at han var ejendomsmægler.

Grunden til, at de klagede, var, at han undlod af returnere deres depositum på 93.750 kr., efter at bank og kreditforening havde afvist at yde lån til en projektlejlighed.

Opbrugt tålmodighed

'Nu er min tålmodighed ved at være opbrugt! med hensyn til tilbagebetaling af vores deponering på 93.750 kr. Jeg synes, det er meget kritisabelt, at I på den ene side ser, vi deponerer et stort beløb meget hurtigt, og samtidig får at vide, at der ingen problemer er med tilbagebetaling, hvis købet ikke går igennem,' skrev parret til Norvig.

'Nu viser det sig så, at det er der alligevel. Vi har nu igennem snart to måneder forsøgt at få vores penge tilbage, hvilket stadig ikke er lykkedes. Undskyldningerne er mange, og troværdigheden til jeres firma er ved at være meget lille,' fortsatte de.

Stor bøde

Så nu har mæglerfirmaet Living Homes, hvor Norvig er ansigt udadtil, af disciplinærnævnet fået en bøde på 275.000 kr. Både for misbrug af mæglertitlen og for at tilbageholde et depositum.

Bøden er blandt de største, der er givet.

Nævnet tillægger det nemlig skærpende betydning, at Norvig og mæglerbiksen de senere år i syv sager har fået ni bøder på i alt 725.000 kr. for at tilbageholde folks depositummer.

Med de i alt otte sager, hvorfor der er udstedt ti bøder, har Norvig og Living Homes dermed fået bødestraffe på i alt en million kroner.

Det gør ingen andre mægler Norvig efter.

'Peter er i Paris'

Ekstra Bladet har telefonisk og skriftligt forgæves forsøgt at få et interview i stand med Norvig.

Men han tager ikke sin telefon, og i et automatisk mailsvar skriver han: ' Jeg læser dagligt mine mails og svarer løbende.' Men han svarer altså ikke.

Fra Living Homes' kontor lyder det: - Det er altså Peter, I skal tale med, men han er på ferie i Paris og først hjemme mandag.

Også i denne sag har Living Homes over for nævnet forsøgt at skyde skylden på tidligere medarbejdere.

Living Homes, som typisk er uenig med disciplinærnævnet, har før - også i denne sag - lovet, at nu kommer der styr på tilbagebetalingen af depositummer.

Ministeren dybt forarget

Erhvervsminister Simon Kollerup (S): - Et skoleeksempel på en person, der ikke skulle have lov til at drive virksomhed i Danmark. FOTO: PR

'Hvis det virkelig forholder sig sådan, er det jo et skoleeksempel på en person, der ikke skulle have lov til at drive virksomhed i Danmark.

Så iskold over for bøder og påbud fra myndighedernes side, kan vi for mig at se ikke acceptere, at man er.' Det udtaler erhvervsminister Simon Kollerup (S) i en skriftlig kommentar sendt til Ekstra Bladet via hans pressekontor. Han fortsætter:

'Jeg bliver simpelthen så forarget, når jeg hører om sådan en opførsel. For langt de fleste mennesker er en bolighandel jo en kæmpe ting. Sådan et depositum er rigtig mange penge for en almindelig familie.

Det kan være et stort problem, hvis de pludselig ikke går ind på kontoen.

Det er utroligt, at man bliver nødt til at sige det højt. Men som ejendomsmægler og som samfundsborger har man pligt til at opføre sig ordentligt og overholde både loven, men også de moralske regelsæt i vores samfund.

Man må kun kalde sig ejendomsmægler, hvis man er godkendt til det, og det er en ganske alvorlig ting at fratage den godkendelse.

Så vidt jeg ved, er det ikke særlig tit, at man går så vidt. Men hvis man er ligeglad med bøder og påbud fra myndighederne, så må vi jo se på, om der er behov for nye redskaber i værktøjskassen til at komme efter sådan nogle typer,' slutter ministeren.