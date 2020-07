Ny razzia: Burger Shacks pizzakæde er også fup

I en forsvarstale lagt ud på Pizza Hyttens hjemmeside, skriver kæden i dag - altså inden de kritiske kontrolrapporter udkommer mandag:

Kære pizzaelskere

Vi har fornylig haft besøg af Fødevarestyrelsen i vores restauranter. Det har vi af og til, og det foregår altid i god ro og orden. Vi har styr på håndteringen af vores råvarer, som er af høj kvalitet og som opbevares i henhold til styrelsens retningslinjer.

Denne gang var der et par anmærkninger primært i forbindelse med vores markedsføring, som vi har skullet rette til. Det gør vi med det samme.

Italienske råvarer:

Vi bruger primært italienske råvarer, men supplerer af og til med råvarer fra andre lande. Dette er naturligvis råvarer af høj kvalitet, der opbevares som de skal. Derfor vil vi fremadrettet skrive, at et udvalg af de råvarer vi bruger er italienske.

Dejen hæver altid i 72 timer:

I enkelte tilfælde har vi grundet travlhed benyttet dej, som kun har hævet i 48 timer. Det er en mulighed, som kun benyttes i yderste nødstilfælde, men i fremtiden vil vi tage forbehold ved at skrive ”op til 72 timer”. Pizza bages i brændefyret stenovn: Fødevarestyrelsen mente, at denne formulering kunne misforstås. Vores pizzaovne er gas- og brændefyrede ovne, hvor der tilsættes træ og åben ild for at tilføre smag.

Fluer i produktionslokale i Guldsmedgade:

Det er korrekt, at der er konstateret bananfluer i Guldsmedgade. Det er et tilbagevendende problem i disse lokaler. Indtil vi har fået bugt med problemet holder vi lukket i restauranten i Guldsmedgade – formentlig i et par dage. Det er vigtigt for os at pointere, at der ikke har været bananfluer i den mad, der er blevet serveret i restauranten og som take-away.

Vi har en fin dialog med Fødevarestyrelsen. Vi har indtil videre udelukkende haft glade smileys, og så snart vi får ovenstående på plads – og det sker i løbet af få dage – vil vi ved et nyt tilsyn forhåbentlig få vores glade smiley igen. Vores restauranter på Frederiks Allé, Mejlgade og i Aalborg har åbent som normalt.

Med venlig hilsen

Angelo og resten af teamet