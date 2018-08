Ny undersøgelse: Populær slankekur forbindes med kortere levetid

Skærer du ned på indtaget af kulhydrater, så risikerer du også at skære ned på din levetid.

Sådan lyder konklusionen i en ny undersøgelse, der er blevet publiceret i det bredt anerkendte medicinske tidsskrift The Lancet Public Health.

Et lavt indtag af kulhydrater og øget indtag af protein og fedt er ellers en populær måde at tabe kilo på. Men slankekurene, der også er kendt som LCHQ, LCHF, Atkins og Paleo, vækker ikke begejstring hos forskerne bag undersøgelsen.

Ingen overraskelse

Konklusionen overrasker ikke Preben Vestergaard Hansen, der er magister i human ernæring ved Københavns Professionshøjskole.

- Det hænger meget godt sammen med, hvad vi allerede ved om kulhydrater. Sundhedsstyrelsen anbefaler også, at vi sørger for at få de sunde kulhydrater, siger han til Ekstra Bladet.

Scott Solomon, der er forfatter af undersøgelsen Atherosclerosis Risk in Communities (Atherosclerosis risiko i samfundet) kalder forskningen for 'den mest omfattende undersøgelse af indtaget af kulhydrater' nogensinde.

Flere tusinde deltagere

Mere end 15.400 midaldrende amerikanere er blevet spurgt ind til deres kost. Herefter er deres svar blevet sammenlignet med yderligere studier, der inkluderede 432.000 mennesker i flere end 20 forskellige lande.

Undersøgelsen får kritik, fordi den afhænger af folks hukommelse, ligesom deltagerne i undersøgelsen kun blev spurgt ind til deres madvaner to gange i løbet af de 25 år, som undersøgelsen varede. Ved begyndelsen af undersøgelsen og efter seks år.

Men når undersøgelsen bliver udgivet i The Lancet Public Health, så er der god grund til at tage den alvorlig.

- Det er ikke en undersøgelse, som man bare kan smide ud, lyder det fra Preben Vestergaard Hansen.

- Desuden er der mange undersøgelser, der viser, at fuldkornskulhydrater er sunde for os, og derfor peger denne undersøgelse i retning af, at der er en sundhedsrisiko ved at skære ned på kulhydrater.

Pas på slankekure

Ifølge ernæringsekspert Per Brændegaard er der ikke noget nyt i, at slankekure forkorter levetiden.

- Slankekure øger risikoen med at dø for tidligt med 15 procent, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Der er en masse bivirkninger forbundet med slankekure. Der er en stor risiko for, at man udvikler spiseforstyrrelser efter en slankekur, og det er blandt andet sådan noget, som man kan læse i de her undersøgelser.

Begge eksperter anbefaler, at man sørger for at få de gode kulhydrater, og en nem måde af få dem på er en portion havregryn og et stykke rugbrød.

- Maks 30 procent af danskerne får opfyldt anbefalingerne om 75 gram fuldkornskulhydrater om dagen. Vi skal altså have mere fuldkornskulhydrater, lyder opfordringen fra Preben Vestergaard Hansen.