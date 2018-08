Nye boligskatter truer: Se om du bliver ramt

Selvom boligskatterne udgør en betydelig del af de fleste boligejeres samlede boligudgifter, fylder de ikke specielt meget i boligejernes bevidsthed.

Det viser en undersøgelse, som ejendomsmæglerkæden Nybolig har foretaget blandt de personer, som købte bolig i første kvartal 2018.

Her svarer 59 pct., at de ikke har sat sig ind, hvad de nye ejendomsvurderinger kommer til at betyde for deres boligøkonomi. 20 pct. er slet ikke klar over, at der kommer nye ejendomsvurderinger, mens kun 16 pct. fortæller, at de har sat sig ind i dem.

- Enten skal boligejernes manglende interesse for de nye ejendomsvurderinger ses som en betingelsesløs tillid til den politiske aftale, som blev indgået sidste år i Folketinget. Eller også er ejendomsvurderinger simpelthen for kedelige og uvedkommende at beskæftige sig med, siger Thomas Hovgaard, kommunikationschef i Nybolig.

Prisfald på vej

Spørgsmålet er imidlertid, om du har råd til at lade være. Ifølge regeringen vil omkring 40 pct. af boligejerne opleve, at de nye vurderinger vil føre til højere skatter end i dag.

Det kan ikke undgå at få betydning for huspriserne.

- De steder, hvor ejendomsskatten stiger, vil det helt sikkert føre til et fald i priserne, siger Thomas Booker, advokat hos Bachmann & Partners og en af landets førende eksperter i ejendomsbeskatning.

Det er ikke mindst boligejerne i og omkring hovedstaden, der kan se frem til en skattestigning. Således ligger huspriserne i København og kommuner som Tårnby, Hvidovre, Glostrup og Rødovre i dag mellem 60 og 80 pct. over den seneste vurdering.

Også i Gentofte nord for København kan de se frem til pæne stigninger.

Det rene tyveri

- Det bliver helt sikkert dyrere herude. Den får en på tuden. Det er rent tyveri, siger Claus Bandier, som har et mindre hus i kommunen, som han allerede i dag betaler 52.000 kr. om året for alene i grundskyld.

- Det er fuldstændigt vanvittigt.

Claus Bandier giver heller ikke meget for, at stigningerne i ejendomsskatterne fremover bliver indefrosset automatisk.

- Ja tak for det. Det er det dér med at tisse i bukserne. Det bliver altså koldt og klamt på et tidspunkt. Det er helt urimeligt, at man ikke selv kan vælge at betale det hen ad vejen.

Og det er ikke småpenge, staten kradser ind på den konto. I 2017 var statens samlede provenu på boligskatterne nemlig 167 milliarder kr. eller 2,1 pct. af BNP.