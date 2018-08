Nye tider for boligejerne: Se om du må til lommen

Det bliver dyrere at være boligejere med F1 lån i Totalkredit.

Ganske vist forbliver renten negativ det kommende år, men den kommer ikke ned på det rekordlave niveau, som har været gældende det seneste år.

Det står klart, efter Totalkredit mandag afholdt den første ud af i alt fem auktioner over F1 lån, som skal have ny rente pr. 1. oktober.

- F1-renten er mandag landet på -0,13 pct. Det endelige renteniveau for F1-lånene kender vi dog først på fredag, når auktionerne er afsluttet. Sædvanligvis ændrer renterne sig dog sjældent mærkbart i løbet af ugen, siger Jeppe Borre, chefanlytiker i Totalkredit.

Selv om en rente på -0,13 pct. klinger godt i enhver boligejers øre, kan det ikke måle sig med de -0,23 pct., som blev resultatet for et år siden, og som samtidig var den absolutte rekord for F1 i Totalkredit.

Det betyder, at F1 lånerne må indstille sig på en højere ydelse det næste år.

- Holder dagens rente ugen ud, kan boligejerne se frem til en stigning den månedlige ydelse på 60 kr. efter skat for et lån på en million kroner uden afdrag. Er lånet med afdrag, stiger ydelsen med 20 kr., og afdraget falder med 40 kr.

Vinderne er F3 og F5

Mens boligejerne med F1 lån altså må til lommen, ser det helt anderledes godt ud for deres naboer med F3 og F5 lån.

Tirsdag er F3-lånene på auktion, mens F5’erne må vente til fredag.

- Som det ser ud i øjeblikket, balancerer F3 renten omkring 0 pct., Der er altså en vis sandsynlighed for, at F3-lånet følger med F1 lånet i minus. F5 lånet, forventer vi, vil lande på omkring 0,25 pct., siger Jeppe Borre.

Til sammenligning har låntagere med F3 og F5 i dag en rente på henholdsvis 0,52 pct. og 1,68 pct. Det tegner altså til pæne fald i renten for disse lånetyper.

- Holder forventningerne, har boligejere med F3’ lån udsigt til at have næsten 350 kr. mere at gøre godt med om måneden efter skat for hver million kroner, de skylder.

Men de største vindere er boligejere med F5 lån.

- De har udsigt til et fald i ydelsen på knap 900 kr. efter skat hver måned pr. million, hvis lånet er afdragsfrit. Lån med afdrag får i runde tal samme fordel blot fordelt på et fald i ydelsen og stigning i afdraget, siger Jeppe Borre.