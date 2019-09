På sort liste: Slagter-elever bag farligt griseri

Man skulle både tro og håbe, at de unge, der i fremtiden skal tilberede danskernes måltider, lærer lidt om fødevaresikkerhed.

Men tilsyneladende ikke på Danmarks Slagteriskole ZBC i Roskilde, hvor der blandt andet uddannes slagtere, bagere og kokke.

Selvom skolen har ansat masser af faglærere, der bl.a. skal lære eleverne om hygiejne, er skolens Gourmetbutikken kommet på Fødevarekontrollens sorte liste over brodne kar, der ikke kan finde ud af at overholde fødevareloven. Og som derfor underlægges hyppige kontrolbesøg.

Hele fem gange på et år har Gourmetbutikken, hvorfra man sælger elevernes kulinariske frembringelser, fået kritik.

Senest blev det til en rasende smiley og en bøde på 10.000 kr. fordi der var alt for varmt i et kølerum med medister, bacon, rullepølse og skinke. Kød var op til 14 grader varmt og dermed risikabelt at spise.

Tidligere i år afslørede Fødevarekontrollen også et meget grimt svigt i nedkølingen af en alt for stor gryde med kødsauce, som var på vej til at blive en farlig bakteriebombe.

Begge eksempler på temperatur-sjusk, der hvert år gør tusindvis af danskere syge, og derfor eksempler på noget, som eleverne bør lære at undgå.

På den midtsjællandske skole har de også været i gang med at tillave sønderjysk spegepølse. Også det har udløst kritik. Ikke på grund af vildledning af pølsernes oprindelse, for man må gerne producere jysk spegepølse på Sjælland, men fordi de var mærket forkert, så allergikere ikke tydeligt nok kunne se, at de indeholdt et risikabelt allergen.

- Vi er meget kede af kritikken, som vi med det samme har rettet os efter. Vi går meget op i at give gode uddannelser med et stort fokus på fødevaresikkerhed, lover ZBC's uddannelsesdirektør Glenny Hansen.

Han forklarer, at den seneste hændelse, som udløste en bøde og sur smiley, skyldtes en defekt køler, der prompte blev udskiftet.

- Alle kan være trygge i, at vi giver de bedst tænkelige uddannelser, men der er desværre sket nogle fejl, som vi beklager.

