Pige fyrer 20.000 kr. af på data i Thailand: Mor klager

’Du nærmer dig din månedlige grænse for hvor mange penge du kan bruge på data i udlandet.’

Sådan advarede teleskabet Call Me en meget ung dansk kvinde på ferie i Thailand i juli.

’Ønsker du at hæve den månedlige grænse, så send en SMS retur med den nye beløbsgrænse. Mulige beløbsgrænser er 450, 1.000, 2.500, 5.000 eller 25.000 kr. inkl. moms,’ stod der i sms-beskederne.

Nu ville de fleste danske ferierejsende stoppe med at bruge mobildata eller måske købe et lokalt simkort eller finde en wifi-forbindelse.

Men pigen har over for sin mor indrømmet, at hun aktivt hævede dataloftet til 450 kroner, 1000 kroner og 2500 kroner.

Hvad pigen derimod har benægtet er, at hun også aktivt via sms hævede dataloftet til først 5000 kroner og siden 25.000.

På få dage brugte hun i det sydøstasiatiske militærdiktatur godt og vel en gigabyte data. En megabyte kostede knap 19 kroner, så det løb op i 19.600 kroner. Værsgo at betale.

Men nej. Mor klagede til Call Me, der fastholdt, at datteren aktivt havde hævet dataloftet igen og igen.

Alligevel tilbød selskabet pr. kulance at kreditere 8868 kroner.

Men mor troede mere på datteren end på selskabets tekniske beviser: Nemlig sms’er fra datteren, hvor hun skrev de ønskede forhøjede datalofter.

Moderen gav heller ikke meget for, at datteren skriftligt var blevet ’vejledt om udlandsforbrug og om, at der var mulighed for at tilmelde abonnementet saldokontrol og spærring for udlandstelefoni herunder data mv.’

Så hun indbragte Call me for Teleklagenævnet, hvor hun tabte. Dataloftet blev nemlig aktivt hævet fra datterens telefon, fastslog nævnet.

På intet tidspunkt har mor eller datter påstået, at andre har brugt telefonen.