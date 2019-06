Pizzeria invaderet af kakerlakker

Beskidt pizzeria skjulte kakerlak-problem for kunder, som klager over de blev syge. Nu har ejeren givet op

I årevis og især siden sensommeren 2018 har Fødevarekontrollen været en af de hyppigste gæster på Pizza 73 i Vanløse nær København.

For det har været totalt umuligt at få pizzeriaet til at overholde de regler, der først og fremmest skal forhindre kunderne i at blive syge.

Ekstra Bladet har fået aktindsigt i kontrolrapporter, som afslører, at stedet gennem måneder lykkedes med at skjule for kunderne, at der var sygdomsbærende skadedyr, kakerlakker, i køkkenet.

Syv kakerlakker

Akterne viser, at Fødevarestyrelsen i september sidste år fandt to store og fem små kakerlakker i en opvaskemaskine.

Men pizzeriaet undlod behændigt at hænge kontrolrapporten med den afslørende oplysning op i døren til skræk og advarsel for kunderne.

Det opdagede Fødevarekontrollen først i november, så det kostede en sur smiley og en bøde på 2.000 kr.

Men fundet af de grelle kryb fik bestemt ikke Pizza 73 til at stramme op. Alene i år har stedet fået syv sanktioner for grelle brud på fødevareloven.

Risikable oksestrimler

Personalet har ikke haft adgang til at vaske hænder i varmt vand, de har opbevaret lunkne og dermed risikable daggamle oksekebabstrimler i en stor spand, og for et par uger siden skred Fødevarekontrollen så ind med en rasende smiley og en bøde på 5.000 kr., fordi der igen var kakerlakker i køkkenet.

Kakerlakker elsker beskidte og dårligt vedligeholde køkkener med masser af gemmesteder.

'Hele virksomheden fremstår generelt snavset og fedtet. Gulv under inventar fremstår snavset, støvet og fedtet. El-installationer i produktionsområderne fremstår med sorte belægninger, og et sted fremstår det med en massiv fedtbelægning,’ skriver Fødevarestyrelsen.

’Vi gør rent straks’, lovede de ansatte igen. Det har de gjort i årevis, hvor Fødevarestyrelsen gang på gang har kritiseret hygiejnen.

Foto: Olivia Loftlund

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kunderne: Vi blev syge

På nettet raser et højt antal kunder over konsekvenserne af spise det, mange kalder 'skod- eller lortemad' fra Pizza 73.

'Du gambler med dit liv ved at æde deres lortemad,' skrev Jan H. forleden.

'Min søn fik madforgiftning af jeres pizza', skrev ‎Haifa S.‎

'Det rene svineri, hvor er fødevarekontrollen henne, fortryder mit køb', skrev Jesper S.

'Efter to stykker pizza sidder vi alle med kvalme, og flere af os skal skide,' skrev Oscar H.

'Verdens værste pizzeria det er så ulækkert! Jeg bestilte en pizza i går og den var så klam og ulækker, at jeg ikke kunne få mig selv til at spise den og bare med tanken om min ven bliv mad forgiftet på grund af jer! Luk stedet ned eller lær at lave ordentligt mad,' skrev Renas Mehmet S.

'Fy for pyffer! Har får du serveret noget, som godt kunne ligne pizza, men slet ikke kan sammenlignes med noget spiseligt. Øv, at Fødevarestyrelsen ikke har lukket denne biks,' skrev Christian N.

'Det er det sygeste skod sted!! Fødevarestyrelsen-skal-tilkaldes.niveau = Nu er det skrækslagent', skrev endnu en kunde.

'Jeg er blevet madforgiftet af deres mad, virkelig dårlig service - snyder en, skrev Alsadi A.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ejer giver op: Svært at finde gode medarbejdere

Ekstra Bladet ringer til Necati Gülen, der stod bag pizzeriaet.

- Jeg har ikke pizzeriaet længere. Andre har overtaget det her fra den 1. juni, siger Necati Gülen

Men hvorfor fik du ikke rettet op på problemerne?

- Vores problem er, at vi har åbent om natten. Det er svært at finde ordentlige medarbejdere, som vil arbejde om natten, så jeg gav op. Det er min eneste kommentar, siger Necati Gülen, som altså ikke vil besvare andre spørgsmål.

Til Fødevarestyrelsen oplyste de ansatte den 22. maj, at de ’er ved at bekæmpe kakerlakker.’