Populær isbutik skjulte ulækker smiley for kunderne

Fødevarekontrollen har haft et gevaldigt bøvl på den ganske velbesøgte Paradis iskiosk på Vesterbro Torv i København.

Stedet, som hele fire gange i fjor og i år har fået sanktioner af fødevaremyndighederne, manglede i begyndelsen af april i år sæbe og papir ved håndvasken, og opvaskemaskinen samt køleskabet havde bestemt set bedre dage.

Det kostede en grim reprimande.

Da kontrollørerne kom tilbage i slutningen af maj var håndvaskene søreme stadig ikke forsynet med sæbe og papirservietter - og opvaskemaskinen samt køleskabet havde stadig ikke fået en behørig kærlig hånd.

'På gulvafløbets rist i produktionskøkkenet ligger rester af snavs. Indvendige kanter i opvaskemaskinen fremstår med orange belægninger af okker,' står der blandt andet i en kontrolrapport.

Så nu optrappede Fødevarekontrollen med en bøde på 5.000 kr. og en bidende sur smiley, som skulle op og hænge i indgangspartiet til skræk og advarsel for de kunder, der hver aften står i kø for at blive kølet lidt ned med isvaffel, softice eller milkshake.

Men denne kritiske kontrolrapport undlod man behændigt og i strid med reglerne at hænge op med den konsekvens, at kunderne i stedet blev vildledt af en forældet rapport med et ubekymret smil.

'Vi har ikke modtaget nogen ny kontrolrapport', påstod iskioskens personale, da Fødevarekontrollen efter tip fra en opmærksom kunde tidligere i denne måned opdagede, at kontrolrapporten, som ligger på Fødevarestyrelsens hjemmeside, ikke var hængt op i kiosken.

Også det kostede en bøde på 5.000 kroner og en sur smiley.

Paradis-iskioskens francisetager Muhammad Tayyab undskylder sig med, at en medarbejder havde lagt den kritiske kontrolrapport ned i en skuffe efter, at vedkommende havde kvitteret for at have modtaget den som anbefalet post.

- Medarbejderen fortalte ikke til mig, at kontrolrapporten var kommet, siger Muhammad Tayyab til Ekstra Bladet.

Er du nu sikker, Muhammad Tayyab? Er du helt sikker på, at du ikke bevidst lod den kritiske rapport ligge godt gemt af vejen i skuffen for at opretholde en høj omsætning her i din højsæson, hvor folk har stået kø uvidende om, at den har været gal med hygiejnen?

- Ja, det er jeg sikker på, for historien om den første sure smiley var jo i avisen, så folk kendte godt til det, lyder hans argument.

Blandt andre Jyllands-Posten beskrev hygiejneproblemerne.

- Jeg var slet ikke klar over, at jeg vi havde modtaget den nye kontrolrapport. Jeg havde ingen interesse i at skjule den, fastholder han.

Ved det seneste tilsyn fik kiosken ikke kritik for hygiejne, men udelukkende for ikke at skilte med den kritiske rapport.

Fødevarekontrollen har før været på nakken af virksomheder på Vesterbro Torv. Nær Paradis ligger Café Obelix, som talrige gange har fået kritik for dårlig hygiejne.

Der er nu kommet styr på hygiejnen. Til gengæld har de franske ejere af tegneserien Asterix og Obelix stævnet selskabet bag caféen, som de mener misbruger deres varemærke.

Café Obelix tabte sagen i Sø- og Handelsretten, men ankede sagen til Landsretten, som om godt en måned skal behandle sagen. Ender sagen her som i første retsinstans, skal cafeen ændre navn og ryste op med et stort beløb til franskmændene; forlaget Hachette.

Ejeren af Café Obelix Søren Nissen har afvist, at der skulle have været nævneværdige hygiejneproblemer, ligesom han har afvist at krænke franskmændenes rettigheder.

I cafeen har der blandet andet været en Obelix-figur med stiv penis - noget som det fornemme franske forlag ikke bryder sig om.